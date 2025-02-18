Двое жителей Тюменской области погибли на СВО

В Ишиме вручили ордена Мужества семьям погибших на СВО военных
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Госнаграды получили семьи погибших бойцов
Госнаграды получили семьи погибших бойцов Фото:
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Двое жителей Ишима Тюменской области погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. Семьям Арихова Бахадура Фарман оглы и Сергея Метелева вручили их посмертные ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщает администрация города.

«Две государственные награды передал глава Ишима Федор Шишкин семьям земляков, погибших в ходе СВО. Ордена Мужества посмертно удостоены Арихов Бахадур Фарман оглы и Сергей Метелев», — сообщили в мэрии.

Награду за первого бойца получили его жена и сын. Они рассказали, что мужчина был азербайджанцем, но прожил в России много лет и считал ее своим домом, а с началом СВО отправился защищать страну.

Ранее URA.RU писало, что два тюменских контрактника погибли в зоне СВО. Их похоронят в Нижнетавдинском районе.

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Двое жителей Ишима Тюменской области погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. Семьям Арихова Бахадура Фарман оглы и Сергея Метелева вручили их посмертные ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщает администрация города. «Две государственные награды передал глава Ишима Федор Шишкин семьям земляков, погибших в ходе СВО. Ордена Мужества посмертно удостоены Арихов Бахадур Фарман оглы и Сергей Метелев», — сообщили в мэрии. Награду за первого бойца получили его жена и сын. Они рассказали, что мужчина был азербайджанцем, но прожил в России много лет и считал ее своим домом, а с началом СВО отправился защищать страну. Ранее URA.RU писало, что два тюменских контрактника погибли в зоне СВО. Их похоронят в Нижнетавдинском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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