Двое жителей Тюменской области погибли на СВО

Двое жителей Ишима Тюменской области погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО. Семьям Арихова Бахадура Фарман оглы и Сергея Метелева вручили их посмертные ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщает администрация города.
«Две государственные награды передал глава Ишима Федор Шишкин семьям земляков, погибших в ходе СВО. Ордена Мужества посмертно удостоены Арихов Бахадур Фарман оглы и Сергей Метелев», — сообщили в мэрии.
Награду за первого бойца получили его жена и сын. Они рассказали, что мужчина был азербайджанцем, но прожил в России много лет и считал ее своим домом, а с началом СВО отправился защищать страну.
Ранее URA.RU писало, что два тюменских контрактника погибли в зоне СВО. Их похоронят в Нижнетавдинском районе.
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