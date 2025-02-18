Тюменский режиссер снял сериал про цыган

Фильм покажет онлайн-кинотеатр Okko
Тюменский режиссер Данил Чащин снял сериал о жизни цыганского табора. Картину будет транслировать онлайн-сервис Okko, сообщается на официальной странице сериала.
«Сериал „Цыгане. Улица Шекспира“. Режиссер — Данил Чащин. Возрастной рейтинг — 18+. Сериал еще не вышел. Будем ждать вместе», — говорится в сообщении.
Известно, что сюжет будет строиться вокруг московского адвоката, который был когда-то изгнан из табора. В ходе сюжета ему предстоит вернуться к своим и раскрыть ряд мрачных тайн прошлого.
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