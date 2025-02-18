18 февраля 2025

Тюменский режиссер снял сериал про цыган

Кинотеатр Okko покажет фильм о цыганах тюменского режиссера Данила Чащина
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм покажет онлайн-кинотеатр Okko
Фильм покажет онлайн-кинотеатр Okko Фото:

Тюменский режиссер Данил Чащин снял сериал о жизни цыганского табора. Картину будет транслировать онлайн-сервис Okko, сообщается на официальной странице сериала.

«Сериал „Цыгане. Улица Шекспира“. Режиссер — Данил Чащин. Возрастной рейтинг — 18+. Сериал еще не вышел. Будем ждать вместе», — говорится в сообщении. 

Известно, что сюжет будет строиться вокруг московского адвоката, который был когда-то изгнан из табора. В ходе сюжета ему предстоит вернуться к своим и раскрыть ряд мрачных тайн прошлого.

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Тюменский режиссер Данил Чащин снял сериал о жизни цыганского табора. Картину будет транслировать онлайн-сервис Okko, сообщается на официальной странице сериала. «Сериал „Цыгане. Улица Шекспира“. Режиссер — Данил Чащин. Возрастной рейтинг — 18+. Сериал еще не вышел. Будем ждать вместе», — говорится в сообщении.  Известно, что сюжет будет строиться вокруг московского адвоката, который был когда-то изгнан из табора. В ходе сюжета ему предстоит вернуться к своим и раскрыть ряд мрачных тайн прошлого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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