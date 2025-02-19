В Ялуторовске (Тюменская область) двое участковых сотрудников полиции спасли из пожара пять человек — семью с тремя маленькими детьми. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа. Там уточнили, что ЧП произошло в частном доме.
«В Тюменской области участковые уполномоченные полиции спасли пять человек из горящего дома в Ялуторовске. Первым на место происшествия прибыл лейтенант полиции Александр Аборнев, заметивший клубы дыма во время патрулирования административного участка. Он незамедлительно сообщил о пожаре в дежурную часть и подъехал к дому, где огонь уже охватил крышу. Полицейский начал стучать в ворота, чтобы разбудить жильцов. На стук откликнулся хозяин дома, который сообщил, что внутри строения находятся его жена и трое детей», — указано в публикации МВД Медиа.
Там добавили, что на место ЧП также приехал другой сотрудник полиции — майор Ербол Куйбагаров. К этому времени входная дверь в доме была блокирована огнем, поэтому силовики организовали эвакуацию жильцов через окно. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее URA.RU писало о том, что другие сотрудники полиции также помогли спасти людей из пожара, который произошел в Тюмени. Для того, чтобы разбудить людей, находившихся в горящем доме, силовикам пришлось включить сирены на служебном автомобиле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!