В Тюменской области двое участковых спасли из пожара семью с тремя детьми. Видео

20 февраля 2025 в 14:58 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в Ялуторовске Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) двое участковых сотрудников полиции спасли из пожара пять человек — семью с тремя маленькими детьми. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа. Там уточнили, что ЧП произошло в частном доме. «В Тюменской области участковые уполномоченные полиции спасли пять человек из горящего дома в Ялуторовске. Первым на место происшествия прибыл лейтенант полиции Александр Аборнев, заметивший клубы дыма во время патрулирования административного участка. Он незамедлительно сообщил о пожаре в дежурную часть и подъехал к дому, где огонь уже охватил крышу. Полицейский начал стучать в ворота, чтобы разбудить жильцов. На стук откликнулся хозяин дома, который сообщил, что внутри строения находятся его жена и трое детей», — указано в публикации МВД Медиа. Там добавили, что на место ЧП также приехал другой сотрудник полиции — майор Ербол Куйбагаров. К этому времени входная дверь в доме была блокирована огнем, поэтому силовики организовали эвакуацию жильцов через окно. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что другие сотрудники полиции также помогли спасти людей из пожара, который произошел в Тюмени. Для того, чтобы разбудить людей, находившихся в горящем доме, силовикам пришлось включить сирены на служебном автомобиле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) двое участковых сотрудников полиции спасли из пожара пять человек — семью с тремя маленькими детьми. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа. Там уточнили, что ЧП произошло в частном доме. «В Тюменской области участковые уполномоченные полиции спасли пять человек из горящего дома в Ялуторовске. Первым на место происшествия прибыл лейтенант полиции Александр Аборнев, заметивший клубы дыма во время патрулирования административного участка. Он незамедлительно сообщил о пожаре в дежурную часть и подъехал к дому, где огонь уже охватил крышу. Полицейский начал стучать в ворота, чтобы разбудить жильцов. На стук откликнулся хозяин дома, который сообщил, что внутри строения находятся его жена и трое детей», — указано в публикации МВД Медиа. Там добавили, что на место ЧП также приехал другой сотрудник полиции — майор Ербол Куйбагаров. К этому времени входная дверь в доме была блокирована огнем, поэтому силовики организовали эвакуацию жильцов через окно. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что другие сотрудники полиции также помогли спасти людей из пожара, который произошел в Тюмени. Для того, чтобы разбудить людей, находившихся в горящем доме, силовикам пришлось включить сирены на служебном автомобиле.