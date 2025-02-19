19 февраля 2025

В Тюменской области двое участковых спасли из пожара семью с тремя детьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, мигалка, полиция, дпс
Пожар произошел в Ялуторовске Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) двое участковых сотрудников полиции спасли из пожара пять человек — семью с тремя маленькими детьми. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа. Там уточнили, что ЧП произошло в частном доме.

«В Тюменской области участковые уполномоченные полиции спасли пять человек из горящего дома в Ялуторовске. Первым на место происшествия прибыл лейтенант полиции Александр Аборнев, заметивший клубы дыма во время патрулирования административного участка. Он незамедлительно сообщил о пожаре в дежурную часть и подъехал к дому, где огонь уже охватил крышу. Полицейский начал стучать в ворота, чтобы разбудить жильцов. На стук откликнулся хозяин дома, который сообщил, что внутри строения находятся его жена и трое детей», — указано в публикации МВД Медиа.

Там добавили, что на место ЧП также приехал другой сотрудник полиции — майор Ербол Куйбагаров. К этому времени входная дверь в доме была блокирована огнем, поэтому силовики организовали эвакуацию жильцов через окно. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее URA.RU писало о том, что другие сотрудники полиции также помогли спасти людей из пожара, который произошел в Тюмени. Для того, чтобы разбудить людей, находившихся в горящем доме, силовикам пришлось включить сирены на служебном автомобиле.

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В Ялуторовске (Тюменская область) двое участковых сотрудников полиции спасли из пожара пять человек — семью с тремя маленькими детьми. Об этом сообщает telegram-канал МВД Медиа. Там уточнили, что ЧП произошло в частном доме. «В Тюменской области участковые уполномоченные полиции спасли пять человек из горящего дома в Ялуторовске. Первым на место происшествия прибыл лейтенант полиции Александр Аборнев, заметивший клубы дыма во время патрулирования административного участка. Он незамедлительно сообщил о пожаре в дежурную часть и подъехал к дому, где огонь уже охватил крышу. Полицейский начал стучать в ворота, чтобы разбудить жильцов. На стук откликнулся хозяин дома, который сообщил, что внутри строения находятся его жена и трое детей», — указано в публикации МВД Медиа. Там добавили, что на место ЧП также приехал другой сотрудник полиции — майор Ербол Куйбагаров. К этому времени входная дверь в доме была блокирована огнем, поэтому силовики организовали эвакуацию жильцов через окно. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что другие сотрудники полиции также помогли спасти людей из пожара, который произошел в Тюмени. Для того, чтобы разбудить людей, находившихся в горящем доме, силовикам пришлось включить сирены на служебном автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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