Сжигание чучела и резиденция Масленицы: как курганцы проведут блинную неделю

Курганцы готовятся проводить Масленицу, которая начнется уже на следующей неделе. Жители региона сожгут чучела, покатаются на лошадях, попробуют разные блины и разыграют живого барана. URA.RU собрало подборку мест, где отметить Масленицу
Термы «Баден-Баден»
В термальном комплексе «Баден-Баден», расположенном по адресу: деревня Лукино, Карловарский переулок, 8Б, с 24 февраля по 2 марта будет представлено специальное блинное меню. Основные мероприятия запланированы на 1 и 2 марта. Посетителей ждет насыщенная семейная программа, которая включает водные хороводы, аквадискотеку с участием диджея, а также катание на лошадях и традиционные русские народные развлечения. Кроме того, запланировано взятие снежной крепости и сжигание чучела, что придаст празднику особую атмосферу.
Масленица в Белозерке
В селе Рычково, расположенном в Белозерском районе на расстоянии 20 километров от Кургана в направлении Тюмени, состоится мероприятие, на котором организаторы подготовили насыщенную программу для посетителей. Гостям обещают проведение розыгрыша барана, предложат бесплатную уху и блины с различными начинками. Кроме того, запланированы различные народные забавы, ярмарка, конкурс на лучший блин и концерт. Это мероприятие обещает быть интересным как для местных жителей, так и для гостей из других регионов.
Культурно-исторический комплекс «Царево городище»
В Кургане по адресу Проспект Конституции, 32а, 24 февраля состоится торжественное открытие резиденции Масленицы. Начало мероприятия запланировано на 12:00. С 24 февраля по 2 марта гости смогут посещать резиденцию ежедневно с 12:00 до 15:00. В программе предусмотрены масленичные развлечения, функционирование масленичной почты и проведение различных мастер-классов. Кульминацией празднования станет мероприятие под названием «Отмечаем Масленицу», которое пройдет 2 марта в 12:00.
Дом-музей Кюхельбекера
Дом-музей Кюхельбекера в Кургане по адресу улица Куйбышева, 19 анонсирует проведение мероприятий с 25 февраля по 1 марта. В рамках программы запланированы народные развлечения и игры, которые пройдут во дворе усадьбы. Посетители смогут насладиться чаепитием с баранками и узнать интересные факты о празднике. Также будет организован мастер-класс.
Трактир «Изба»
В трактире «Изба», расположенном по адресу Звездная, 1, с 22 февраля по 1 марта состоится тематическая программа. Посетителей ожидают народные развлечения, включая игры с использованием специальных реквизитов и аттракционы в сопровождении Скоморохов. Также будут организованы приготовление оладий на открытом огне и чаепитие, сервированное из большого самовара. Для гостей предусмотрена фотозона, а кульминацией мероприятия станет традиционное сожжение чучела.
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