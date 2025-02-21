Мэр Мокан и глава депстроя Саблукова устроили ревизию на стройке в Шадринске. Фото

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Чиновники провели строительство амбулатории в Шадринске
Чиновники провели строительство амбулатории в Шадринске Фото:

Глава Шадринска Антон Мокан и директор областного департамента строительства Ирина Саблукова посетили строящуюся амбулаторию для горбольницы по улице Черемисина. Об этом сообщил глава муниципалитета. 

«Еженедельно с Ириной Саблуковой проводим выездные рабочие совещания на строящихся и ремонтируемых объектах. Сегодня амбулатория. Фундамент подрядчики залили и утеплили, завершают контур первого этажа. В мае поступит новое медицинское оборудование», — сообщил Мокан в своем telegram-канале. Также в выездном совещании участвовал главный врач Шадринской горбольницы Сергей Гордеенок.

Амбулатория строится в перспективном микрорайоне Шадринска. Медучреждение станет подразделением горбольницы и сможет обслуживать четверть населения города. На строительство объекта выделено более 63,5 млн рублей. Работами занимается местный подрядчик «Дон».

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Глава Шадринска Антон Мокан и директор областного департамента строительства Ирина Саблукова посетили строящуюся амбулаторию для горбольницы по улице Черемисина. Об этом сообщил глава муниципалитета.  «Еженедельно с Ириной Саблуковой проводим выездные рабочие совещания на строящихся и ремонтируемых объектах. Сегодня амбулатория. Фундамент подрядчики залили и утеплили, завершают контур первого этажа. В мае поступит новое медицинское оборудование», — сообщил Мокан в своем telegram-канале. Также в выездном совещании участвовал главный врач Шадринской горбольницы Сергей Гордеенок. Амбулатория строится в перспективном микрорайоне Шадринска. Медучреждение станет подразделением горбольницы и сможет обслуживать четверть населения города. На строительство объекта выделено более 63,5 млн рублей. Работами занимается местный подрядчик «Дон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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