Глава Шадринска Антон Мокан и директор областного департамента строительства Ирина Саблукова посетили строящуюся амбулаторию для горбольницы по улице Черемисина. Об этом сообщил глава муниципалитета.
«Еженедельно с Ириной Саблуковой проводим выездные рабочие совещания на строящихся и ремонтируемых объектах. Сегодня амбулатория. Фундамент подрядчики залили и утеплили, завершают контур первого этажа. В мае поступит новое медицинское оборудование», — сообщил Мокан в своем telegram-канале. Также в выездном совещании участвовал главный врач Шадринской горбольницы Сергей Гордеенок.
Амбулатория строится в перспективном микрорайоне Шадринска. Медучреждение станет подразделением горбольницы и сможет обслуживать четверть населения города. На строительство объекта выделено более 63,5 млн рублей. Работами занимается местный подрядчик «Дон».
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