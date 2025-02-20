Экс-главу ФСБ Златоуста Вильшенко опросили по делу регионального миндора

Геннадия Вильшенко опросили по делу «Южуралмоста», занимавшегося дорогами при Борисе Дубровском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший глава отдела ФСБ Златоуста (Челябинская область) Геннадий Вильшенко ответил на вопросы следователей по делу «Южуралмоста». Как Вильшенко сообщил URA.RU, беседа состоялась в главке полиции региона.

«Сначала приехали домой, убедившись, что я там. Договорились, что по первому требованию приеду. Вызвали, пробыл там не больше часа», — рассказал URA.RU Вильшенко.

Основной вопрос, который интересовал следователей, связан с сыном Вильшенко — Сергеем. Однако тот давно не живет в России. В настоящий момент, по данным URA.RU, местом жительства бизнесмена является Лондон (Великобритания). Вильшенко не смог предметно ответить на вопросы следствия. Он пояснил, что с сыном не виделся более шести лет. По словам собеседника URA.RU, протокол встречи не велся.

В Челябинске 19 февраля сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Алексея Нечаева. Чиновник обвиняется в растрате госбюджета в 2016 году. В то время областью руководитель Борис Дубровский, который на волне скандала весной 2019 года из-за картельного сговора с дорожными компаниями ушел в отставку.

УФАС удалось доказать скоординированные действия, в которых была замешана компания «Южуралмост». Семья Вильшенко входила в число акционеров общества. Фигурантами дела также являются первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов, бывшие руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Последних двоих, как и министра Нечаева, увезли в Москву. Ожидается, что там им изберут меру пресечения.