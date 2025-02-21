Житель Тазовского района (ЯНАО) Эдуард Худи погиб в ходе специальной военной операции. Мужчину похоронят на родной земле по ненецким обычаям, об этом сообщили в районной мэрии.
«С прискорбием сообщаем о гибели Эдуарда Худи. Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Похоронят защитника на родной земле по ненецким обычаям», — рассказали в telegram-канале мэрии.
На СВО Эдуард Худи служил рядовым мотострелкового полка. В администрации Тазовского района принесли соболезнования родным и близким погибшего мужчины.
Ранее URA.RU сообщало, что в зоне проведения спецоперации погиб ямалец Дмитрий Анагуричи. На СВО он служил сапером взвода штурмовой роты. С мужчиной простились 21 февраля в ритуальном зале Надыма.
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