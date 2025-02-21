21 февраля 2025

В ЯНАО по ненецким обычаям похоронят погибшего на СВО бойца

Ямальца, погибшего на СВО, похоронят по ненецким обычаям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Худи из Тазовского района погиб на СВО
Эдуард Худи из Тазовского района погиб на СВО Фото:

Житель Тазовского района (ЯНАО) Эдуард Худи погиб в ходе специальной военной операции. Мужчину похоронят на родной земле по ненецким обычаям, об этом сообщили в районной мэрии. 

«С прискорбием сообщаем о гибели Эдуарда Худи. Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Похоронят защитника на родной земле по ненецким обычаям», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

На СВО Эдуард Худи служил рядовым мотострелкового полка. В администрации Тазовского района принесли соболезнования родным и близким погибшего мужчины. 

Ранее URA.RU сообщало, что в зоне проведения спецоперации погиб ямалец Дмитрий Анагуричи. На СВО он служил сапером взвода штурмовой роты. С мужчиной простились 21 февраля в ритуальном зале Надыма. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тазовского района (ЯНАО) Эдуард Худи погиб в ходе специальной военной операции. Мужчину похоронят на родной земле по ненецким обычаям, об этом сообщили в районной мэрии.  «С прискорбием сообщаем о гибели Эдуарда Худи. Наш земляк погиб при исполнении служебного долга во время специальной военной операции. Похоронят защитника на родной земле по ненецким обычаям», — рассказали в telegram-канале мэрии.  На СВО Эдуард Худи служил рядовым мотострелкового полка. В администрации Тазовского района принесли соболезнования родным и близким погибшего мужчины.  Ранее URA.RU сообщало, что в зоне проведения спецоперации погиб ямалец Дмитрий Анагуричи. На СВО он служил сапером взвода штурмовой роты. С мужчиной простились 21 февраля в ритуальном зале Надыма. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...