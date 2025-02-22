В Ростове-на-Дону вспыхнул мощный пожар. Видео

МЧС: в Ростове-на-Дону горит склад площадью 1,5 тысячи квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тушении пожара участвуют 45 сотрудников МЧС
В тушении пожара участвуют 45 сотрудников МЧС Фото:

В Ростове-на-Дону горит склад макулатуры площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС тушат пожар. На улице Доватора горит склад на 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

В тушении пожара участвуют 45 специалистов МЧС и 13 единиц техники. Город окутан черным дымом. Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростове-на-Дону горит склад макулатуры площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России. «В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС тушат пожар. На улице Доватора горит склад на 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара участвуют 45 специалистов МЧС и 13 единиц техники. Город окутан черным дымом. Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...