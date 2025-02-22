В тушении пожара участвуют 45 сотрудников МЧС
В Ростове-на-Дону горит склад макулатуры площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в МЧС России.
«В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС тушат пожар. На улице Доватора горит склад на 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении официального telegram-канала МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
В тушении пожара участвуют 45 специалистов МЧС и 13 единиц техники. Город окутан черным дымом. Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара.
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