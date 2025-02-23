Два грузовика попали в кювет на трассе «Сургут — Салехард» и застряли в сугробах в Надымском районе (ЯНАО). Помочь водителям вызвались сотрудники местной госавтоинспекции, об этом сообщили в окружном ГИБДД.
«21 февраля на 957 км автодороги „Сургут-Салехард“ экипаж ДПС заметил два грузовых автомобиля, съехавших в кювет. Для оперативного устранения сложившейся проблемы и во избежание создания аварийной ситуации автоинспекторы привлекли к помощи спецтехнику», — сообщили в официальном telegram-канале госавтоинспекции ЯНАО.
Инспекторы ДПС: лейтенант полиции Георгий Грузинов и лейтенант полиции Михаил Кавардин обеспечили безопасность дорожного движения, регулируя транспортный поток на данном участке дороги. Дорожные службы и сотрудники госавтоинспекции совместными усилиями вытащили большегрузы.
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