В Ноябрьске вручили первое удостоверение Ассоциации ветеранов СВО. Фото

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Участник СВО стал членом Ассоциации ветеранов
Участник СВО стал членом Ассоциации ветеранов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вручили первое удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО. Почетный документ вручили депутату ноябрьской Думы Игорю Пронину.

«Сегодня в Ноябрьске вручили первое в городе удостоверение члена Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Документ ветерану СВО, депутату Думы города Игорю Пронину вручил первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Власов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.

Вручение удостоверения прошло в рамках тематического торжественного урока «Разговоры о важном» в четырнадцатой школе при участии школьников, юнармейцев и педагогов. Тем временем в Новом Уренгое (ЯНАО) Ассоциацию ветеранов СВО пополнили сразу 12 бойцов.

«На различные мероприятия привлекаем наших бойцов, потому что общение с детьми тоже очень важно, и где-то помогает психологически бойцу разгрузиться, то есть восстановиться, ну и вернуться обратно в мирную жизнь», — отметил представитель Ассоциации ветеранов СВО в Новом Уренгое Максим Горшковский. Его слова были опубликованы в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.

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В Ноябрьске (ЯНАО) вручили первое удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО. Почетный документ вручили депутату ноябрьской Думы Игорю Пронину. «Сегодня в Ноябрьске вручили первое в городе удостоверение члена Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Документ ветерану СВО, депутату Думы города Игорю Пронину вручил первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Власов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. Вручение удостоверения прошло в рамках тематического торжественного урока «Разговоры о важном» в четырнадцатой школе при участии школьников, юнармейцев и педагогов. Тем временем в Новом Уренгое (ЯНАО) Ассоциацию ветеранов СВО пополнили сразу 12 бойцов. «На различные мероприятия привлекаем наших бойцов, потому что общение с детьми тоже очень важно, и где-то помогает психологически бойцу разгрузиться, то есть восстановиться, ну и вернуться обратно в мирную жизнь», — отметил представитель Ассоциации ветеранов СВО в Новом Уренгое Максим Горшковский. Его слова были опубликованы в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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