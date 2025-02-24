В Ноябрьске (ЯНАО) вручили первое удостоверение члена Ассоциации ветеранов СВО. Почетный документ вручили депутату ноябрьской Думы Игорю Пронину.
«Сегодня в Ноябрьске вручили первое в городе удостоверение члена Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Документ ветерану СВО, депутату Думы города Игорю Пронину вручил первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Власов», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска.
Вручение удостоверения прошло в рамках тематического торжественного урока «Разговоры о важном» в четырнадцатой школе при участии школьников, юнармейцев и педагогов. Тем временем в Новом Уренгое (ЯНАО) Ассоциацию ветеранов СВО пополнили сразу 12 бойцов.
«На различные мероприятия привлекаем наших бойцов, потому что общение с детьми тоже очень важно, и где-то помогает психологически бойцу разгрузиться, то есть восстановиться, ну и вернуться обратно в мирную жизнь», — отметил представитель Ассоциации ветеранов СВО в Новом Уренгое Максим Горшковский. Его слова были опубликованы в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя.
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