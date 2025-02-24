В Тюмени полиция больше часа ехала на вызов к потерявшемуся ребенку

В Тюмени потерявшийся голодный ребенок пришел в один из детских центров города и попросил о помощи. Сотрудники накормили его и вызвали полицию, однако силовики приехали к месту происшествия примерно через час. Такую версию событий URA.RU озвучил основатель общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.
«Сотрудники детского центра три раза звонили в полицию по номеру 102, но безрезультатно. Полиция к ним не ехала. Они покормили ребенка, он дожидался приезда силовиков в здании», — рассказал общественник в беседе с URA.RU.
Тогда Андрей Крамарский сам обратился в полицию, позвонив в дежурную часть городского управления МВД. «В дежурной части мне сказали, что такие вызовы у них не зафиксированы и нужно звонить непосредственно в городской отдел полиции №6. Но туда просто невозможно дозвониться. Ситуация разрешилась только после звонка ответственному. Экипаж все-таки приехал на место», — рассказал основатель общественной организации «За безопасное детство».
Он добавил, что ребенок находится в безопасности. В пресс-службу УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос.
Обновлено 25 февраля в 15:25
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что информация проверяется.
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