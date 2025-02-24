24 февраля 2025

В Тюмени полиция больше часа ехала на вызов к потерявшемуся ребенку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ребенок потерялся в Тюмени 24 февраля
Ребенок потерялся в Тюмени 24 февраля Фото:

В Тюмени потерявшийся голодный ребенок пришел в один из детских центров города и попросил о помощи. Сотрудники накормили его и вызвали полицию, однако силовики приехали к месту происшествия примерно через час. Такую версию событий URA.RU озвучил основатель общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.

«Сотрудники детского центра три раза звонили в полицию по номеру 102, но безрезультатно. Полиция к ним не ехала. Они покормили ребенка, он дожидался приезда силовиков в здании», — рассказал общественник в беседе с URA.RU.

Тогда Андрей Крамарский сам обратился в полицию, позвонив в дежурную часть городского управления МВД. «В дежурной части мне сказали, что такие вызовы у них не зафиксированы и нужно звонить непосредственно в городской отдел полиции №6. Но туда просто невозможно дозвониться. Ситуация разрешилась только после звонка ответственному. Экипаж все-таки приехал на место», — рассказал основатель общественной организации «За безопасное детство».

Он добавил, что ребенок находится в безопасности. В пресс-службу УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. 

Обновлено 25 февраля в 15:25

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что информация проверяется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени потерявшийся голодный ребенок пришел в один из детских центров города и попросил о помощи. Сотрудники накормили его и вызвали полицию, однако силовики приехали к месту происшествия примерно через час. Такую версию событий URA.RU озвучил основатель общественной организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский. «Сотрудники детского центра три раза звонили в полицию по номеру 102, но безрезультатно. Полиция к ним не ехала. Они покормили ребенка, он дожидался приезда силовиков в здании», — рассказал общественник в беседе с URA.RU. Тогда Андрей Крамарский сам обратился в полицию, позвонив в дежурную часть городского управления МВД. «В дежурной части мне сказали, что такие вызовы у них не зафиксированы и нужно звонить непосредственно в городской отдел полиции №6. Но туда просто невозможно дозвониться. Ситуация разрешилась только после звонка ответственному. Экипаж все-таки приехал на место», — рассказал основатель общественной организации «За безопасное детство». Он добавил, что ребенок находится в безопасности. В пресс-службу УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос.  Обновлено 25 февраля в 15:25 В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили, что информация проверяется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...