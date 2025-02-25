Ночью в аэропорту Сочи был введен план «Ковер»
В Ноябрьске задерживается рейс из Сочи. Самолет должен был вылететь в 07:55 по московскому времени, но вылет перенесли до 10:45.
«Вылет из Сочи 10:45. Прилет в Ноябрьск 14:35», — следует из информации онлайн-табло прилета аэропорта в Ноябрьске.
Ранее URA.RU сообщало, что ночью 26 февраля в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» с целью обеспечения безопасности воздушных перевозок. В эту же ночь в Анапе (Краснодарский край), были зафиксированы несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны.
Рейс из Сочи в Ноябрьск
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