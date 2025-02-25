25 февраля 2025

Рейс из Сочи в ЯНАО задержали из-за ночной атаки беспилотников. Скрин

В Ноябрьске задерживается рейс из Сочи на три часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью в аэропорту Сочи был введен план «Ковер»
Ночью в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» Фото:

В Ноябрьске задерживается рейс из Сочи. Самолет должен был вылететь в 07:55 по московскому времени, но вылет перенесли до 10:45.

«Вылет из Сочи 10:45. Прилет в Ноябрьск 14:35», — следует из информации онлайн-табло прилета аэропорта в Ноябрьске.

Ранее URA.RU сообщало, что ночью 26 февраля в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» с целью обеспечения безопасности воздушных перевозок. В эту же ночь в Анапе (Краснодарский край), были зафиксированы несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны.

Рейс из Сочи в Ноябрьск
Рейс из Сочи в Ноябрьск
Фото:

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В Ноябрьске задерживается рейс из Сочи. Самолет должен был вылететь в 07:55 по московскому времени, но вылет перенесли до 10:45. «Вылет из Сочи 10:45. Прилет в Ноябрьск 14:35», — следует из информации онлайн-табло прилета аэропорта в Ноябрьске. Ранее URA.RU сообщало, что ночью 26 февраля в аэропорту Сочи был введен план «Ковер» с целью обеспечения безопасности воздушных перевозок. В эту же ночь в Анапе (Краснодарский край), были зафиксированы несколько взрывов, сработала система противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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