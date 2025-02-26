26 февраля 2025

В Тюмени подскочили цены на парфюмерию

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на рост цен, объемы продаж подскочили на 36%
Несмотря на рост цен, объемы продаж подскочили на 36% Фото:

В Тюмени за 2024 год цены на парфюмерию выросли на 13%. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий.

«Средняя цена на парфюмерию в конце 2024 года выросла до 2088 рублей. Это больше, чем в конце 2023 года на 13%», — передает информацию РБК Тюмень.

Эксперты отмечают наибольший рост в продажах духов. В денежном выражении эта сумма выросла на 36%, в то время как продажи всей парфюмерии увеличились только на 14%.

Бьюти-эксперт Shopping Live Маргарита Рубцова в беседе с журналистами отметила, что тюменский рынок покинули преимущественно люксовые бренды. Их место заняли отечественные, такие как «Новая Заря» и «Русская Косметика». Кроме того, остались бренды селективных ароматов, например, Byredo, Zielinski, Acqua di Parma.

Весной прошлого года эксперты отмечали обратную тенденцию. В первом квартале 2024 года средняя стоимость духов по сравнению с первым кварталом 2023 года упала на 30%.

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В Тюмени за 2024 год цены на парфюмерию выросли на 13%. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. «Средняя цена на парфюмерию в конце 2024 года выросла до 2088 рублей. Это больше, чем в конце 2023 года на 13%», — передает информацию РБК Тюмень. Эксперты отмечают наибольший рост в продажах духов. В денежном выражении эта сумма выросла на 36%, в то время как продажи всей парфюмерии увеличились только на 14%. Бьюти-эксперт Shopping Live Маргарита Рубцова в беседе с журналистами отметила, что тюменский рынок покинули преимущественно люксовые бренды. Их место заняли отечественные, такие как «Новая Заря» и «Русская Косметика». Кроме того, остались бренды селективных ароматов, например, Byredo, Zielinski, Acqua di Parma. Весной прошлого года эксперты отмечали обратную тенденцию. В первом квартале 2024 года средняя стоимость духов по сравнению с первым кварталом 2023 года упала на 30%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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