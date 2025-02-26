В Тюмени подскочили цены на парфюмерию

В Тюмени за 2024 год цены на парфюмерию выросли на 13%. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий.
«Средняя цена на парфюмерию в конце 2024 года выросла до 2088 рублей. Это больше, чем в конце 2023 года на 13%», — передает информацию РБК Тюмень.
Эксперты отмечают наибольший рост в продажах духов. В денежном выражении эта сумма выросла на 36%, в то время как продажи всей парфюмерии увеличились только на 14%.
Бьюти-эксперт Shopping Live Маргарита Рубцова в беседе с журналистами отметила, что тюменский рынок покинули преимущественно люксовые бренды. Их место заняли отечественные, такие как «Новая Заря» и «Русская Косметика». Кроме того, остались бренды селективных ароматов, например, Byredo, Zielinski, Acqua di Parma.
Весной прошлого года эксперты отмечали обратную тенденцию. В первом квартале 2024 года средняя стоимость духов по сравнению с первым кварталом 2023 года упала на 30%.
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