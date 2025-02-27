Неявка на службу — колония: за что призывники из ЯНАО могут попасть под уголовное дело

В Губкинкском (ЯНАО) следователи СУ СКР возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, который не пришел в военкомат для отправки к месту военной службы. Санкции по этой статье предусматривают наказание от штрафа от 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет. Какие еще наказания предусмотрены за отказ от прохождения военной службы URA.RU рассказал ямальский адвокат Евгений Гудимов.
Ужесточение законодательства в сфере военной службы
Ужесточение российского законодательства в данной сфере произошло в связи с началом специальной военной операции. Соответственно, возросло и внимание правоохранительных органов к преступлениям и правонарушениям, поэтому все больше граждан привлекаются к ответственности.
Санкции по статье были ужесточены 18 мая 2023 года. Тогда были внесены изменения в постановление Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения альтернативной гражданской службы».
За что призывник может отправиться в колонию
Ответственность за уклонение от военной службы предусмотрена статьей 328 Уголовного кодекса РФ, наказанием за данное деяние является либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок два года.
"Уклонение от призыва на военную службу может быть совершено путем неявки без уважительных причин на медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии или неявки в указанные в повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы. Но уголовная ответственность наступает только в случае умышленного намерения не идти на военную службу. Например, неявка по повестке уже не первая", — рассказал корреспонденту агентства Евгений Гудимов.
В каком случае уклонисты от армии наказываются административно
Ответственность за несоблюдение обязанностей по воинскому учету предусмотрена по статье 21.5 КоАП. С 31 июля 2023 года размер штрафов по ней был кратно увеличен.
"Если раньше максимальный размер штрафа составлял 3 000 рублей, то сейчас он увеличен до 30 тысяч рублей. Кроме того, лица, получившие гражданство Российской Федерации, но не исполнившие законодательство о постановке на воинский учет, лишаются гражданства", — сообщил адвокат.
Уголовное дело 22-летнего губкинца расследуют следователи СУ СКР. А окончательное решение примет суд.
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