Чучело масленицы в Тюмени сожгут под сплошной облачностью
В Тюмени во время масленичных гуляний 1 и 2 марта будет пасмурно, но осадков можно не бояться. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.
«1 и 2 марта погода будет похожей. Это будут пасмурные дни со сплошной облачностью, но без осадков», — поясняет ресурс.
Отмечается, что сильного ветра тоже бояться не стоит. Его скорость в дни Масленицы составит не более семи метров в секунду. Температура воздуха оба дня будет держаться на уровне от -1 до -6°C.
Прогноз на масленицу-2025 в Тюмени
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