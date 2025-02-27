27 февраля 2025

«Осадков можно не бояться»: тюменцам рассказали, какой погоды ждать на Масленицу. Скрин

Синоптики обещают тюменцам пасмурные дни на Масленицу-2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Чучело масленицы в Тюмени сожгут под сплошной облачностью
Чучело масленицы в Тюмени сожгут под сплошной облачностью Фото:

В Тюмени во время масленичных гуляний 1 и 2 марта будет пасмурно, но осадков можно не бояться. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo.

«1 и 2 марта погода будет похожей. Это будут пасмурные дни со сплошной облачностью, но без осадков», — поясняет ресурс.

Отмечается, что сильного ветра тоже бояться не стоит. Его скорость в дни Масленицы составит не более семи метров в секунду. Температура воздуха оба дня будет держаться на уровне от -1 до -6°C.

Прогноз на масленицу-2025 в Тюмени
Прогноз на масленицу-2025 в Тюмени
Фото:

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В Тюмени во время масленичных гуляний 1 и 2 марта будет пасмурно, но осадков можно не бояться. Об этом сообщает метеорологический ресурс Gismeteo. «1 и 2 марта погода будет похожей. Это будут пасмурные дни со сплошной облачностью, но без осадков», — поясняет ресурс. Отмечается, что сильного ветра тоже бояться не стоит. Его скорость в дни Масленицы составит не более семи метров в секунду. Температура воздуха оба дня будет держаться на уровне от -1 до -6°C.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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