В Тюмени владельцы лошадей и пони грубо нарушают запрет властей

Владельцы пони и лошадей снова начали катать людей за деньги в центральных парках Тюмени. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. Коневоды также были замечены 2 марта на праздновании Масленицы в заречной части города.
«Владельцы пони и лошадей очень навязчиво предлагают свои услуги в парках и скверах города. Также они были на Масленице в заречной части города, где буквально приставали к людям, предлагая свои услуги», — рассказала URA.RU одна из жительниц Тюмени.
Другой тюменец пояснил агентству, что некоторые коневоды «дежурят» рядом с парками. «Некоторые коневоды не заходят на территорию парков, чтобы их оттуда не выгнали. Стоят у входов и очень навязчиво предлагают прохожим прокатиться. За свои услуги берут от 300 рублей. При этом, никаких чеков не выдают», — пояснил тюменец в беседе с агентством.
Катание на лошадях и повозках на Цветном бульваре и площади 400-летия Тюмени запретили в июне 2022 года. При этом, коневоды периодически нарушают этот запрет. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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