02 марта 2025

В Омске задержан мужчина, который три года назад снес остановку в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скрывался от правосудия в Омске
Мужчина скрывался от правосудия в Омске Фото:

В Омске был задержан мужчина, который три года назад в Тюмени снес на своей машине остановку «Улица Депутатская», где стояли люди. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«После ДТП мужчина уехал из Тюмени, но сотрудники полиции продолжали его поиски. Им удалось выяснить, что он проживает в Омске. Там тюменец и был задержан», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

По факту аварии, в которой пострадали три человека, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На официальном сайте УМВД России по Тюменской области сообщается, что в Омске мужчина нигде не работал и часто менял съемные квартиры.

«Установив его местонахождение, тюменские оперативники выехали в Омск и на одной из улиц города задержали подозреваемого — гражданина России 1994 года рождения. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что водительское удостоверение никогда не получал. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается», — указано на сайте ведомства.

В январе 2022 года автомобиль Lada Priora врезался в остановку «Улица Депутатская» в Тюмени, пострадали три женщины. Сразу после аварии водитель отечественного авто скрылся с места ДТП.

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В Омске был задержан мужчина, который три года назад в Тюмени снес на своей машине остановку «Улица Депутатская», где стояли люди. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «После ДТП мужчина уехал из Тюмени, но сотрудники полиции продолжали его поиски. Им удалось выяснить, что он проживает в Омске. Там тюменец и был задержан», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. По факту аварии, в которой пострадали три человека, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На официальном сайте УМВД России по Тюменской области сообщается, что в Омске мужчина нигде не работал и часто менял съемные квартиры. «Установив его местонахождение, тюменские оперативники выехали в Омск и на одной из улиц города задержали подозреваемого — гражданина России 1994 года рождения. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что водительское удостоверение никогда не получал. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается», — указано на сайте ведомства. В январе 2022 года автомобиль Lada Priora врезался в остановку «Улица Депутатская» в Тюмени, пострадали три женщины. Сразу после аварии водитель отечественного авто скрылся с места ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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