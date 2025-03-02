В Омске задержан мужчина, который три года назад снес остановку в Тюмени

В Омске был задержан мужчина, который три года назад в Тюмени снес на своей машине остановку «Улица Депутатская», где стояли люди. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«После ДТП мужчина уехал из Тюмени, но сотрудники полиции продолжали его поиски. Им удалось выяснить, что он проживает в Омске. Там тюменец и был задержан», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
По факту аварии, в которой пострадали три человека, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На официальном сайте УМВД России по Тюменской области сообщается, что в Омске мужчина нигде не работал и часто менял съемные квартиры.
«Установив его местонахождение, тюменские оперативники выехали в Омск и на одной из улиц города задержали подозреваемого — гражданина России 1994 года рождения. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что водительское удостоверение никогда не получал. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается», — указано на сайте ведомства.
В январе 2022 года автомобиль Lada Priora врезался в остановку «Улица Депутатская» в Тюмени, пострадали три женщины. Сразу после аварии водитель отечественного авто скрылся с места ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!