В ЯНАО подскочили зарплаты у рабочих

В ЯНАО зарплаты у фасадчиков и автомаляров за год выросли от 36% до 50%. По данный аналитиков «Авито Работы», их зарплаты в минувшую зиму превышали 180 тысяч рублей.
«В зимний сезон 2024/2025 в Ямало-Ненецком автономном округе самой высокооплачиваемой специальностью оказался фасадчик. Работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 193 775 рублей. Уровень оплаты труда в этой профессии за год вырос на 50%», — сообщили URA.RU эксперты.
Автомаляры заняли второе место в рейтинге с ростом зарплатных предложений на 36% за год. Средняя зарплата, на которую могли рассчитывать соискатели этой зимой, составила 188 024 рублей. В топ также вошли сварщики с зарплатными предложениями в 165 270 рублей. Их зарплата за год выросла на 50%.
В топ высокооплачиваемых профессий также вошли машинисты спецтехники со средней зарплатой в 130 тысяч рублей, выросшей за год на 4% и автослесари. Зарплата последних увеличилась за период на 13% и составила по последним данным 115,8 тысячи рублей.
С начала года в ЯНАО было открыто семьсот вакансий с зарплатой в 200 000 рублей. Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям, машинистам, курьерам.
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