03 марта 2025

В ЯНАО подскочили зарплаты у рабочих

© Служба новостей «URA.RU»
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У фасадчиков зарплаты за год выросли на 50%
У фасадчиков зарплаты за год выросли на 50% Фото:

В ЯНАО зарплаты у фасадчиков и автомаляров за год выросли от 36% до 50%. По данный аналитиков «Авито Работы», их зарплаты в минувшую зиму превышали 180 тысяч рублей.

«В зимний сезон 2024/2025 в Ямало-Ненецком автономном округе самой высокооплачиваемой специальностью оказался фасадчик. Работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 193 775 рублей. Уровень оплаты труда в этой профессии за год вырос на 50%», — сообщили URA.RU эксперты.

Автомаляры заняли второе место в рейтинге с ростом зарплатных предложений на 36% за год. Средняя зарплата, на которую могли рассчитывать соискатели этой зимой, составила 188 024 рублей. В топ также вошли сварщики с зарплатными предложениями в 165 270 рублей. Их зарплата за год выросла на 50%.

В топ высокооплачиваемых профессий также вошли машинисты спецтехники со средней зарплатой в 130 тысяч рублей, выросшей за год на 4% и автослесари. Зарплата последних увеличилась за период на 13% и составила по последним данным 115,8 тысячи рублей.

С начала года в ЯНАО было открыто семьсот вакансий с зарплатой в 200 000 рублей. Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям, машинистам, курьерам.

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В ЯНАО зарплаты у фасадчиков и автомаляров за год выросли от 36% до 50%. По данный аналитиков «Авито Работы», их зарплаты в минувшую зиму превышали 180 тысяч рублей. «В зимний сезон 2024/2025 в Ямало-Ненецком автономном округе самой высокооплачиваемой специальностью оказался фасадчик. Работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 193 775 рублей. Уровень оплаты труда в этой профессии за год вырос на 50%», — сообщили URA.RU эксперты. Автомаляры заняли второе место в рейтинге с ростом зарплатных предложений на 36% за год. Средняя зарплата, на которую могли рассчитывать соискатели этой зимой, составила 188 024 рублей. В топ также вошли сварщики с зарплатными предложениями в 165 270 рублей. Их зарплата за год выросла на 50%. В топ высокооплачиваемых профессий также вошли машинисты спецтехники со средней зарплатой в 130 тысяч рублей, выросшей за год на 4% и автослесари. Зарплата последних увеличилась за период на 13% и составила по последним данным 115,8 тысячи рублей. С начала года в ЯНАО было открыто семьсот вакансий с зарплатой в 200 000 рублей. Чаще всего высокую зарплату предлагают водителям, машинистам, курьерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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