Пенсионерка из ЯНАО получила приговор за кражу черной икры

В Муравленко (ЯНАО) женщина обворовала сетевой магазин, пенсионерке захотелось черной осетровой икры. Преступление раскрыла полиция, а суд ее оштрафовал, сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«При проведении проверки полицейские установили личность гражданки. Ей оказалась ранее несудимая 50-летняя северянка. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что, находясь в торговом зале магазина, решила реализовать свой преступный умысел и, убедившись, что за ней никто не наблюдает, взяла из холодильника две банки осетровой икры, не оплатив на кассе. Ущерб, причиненный магазину, составил 3 679 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО
В отношении воровки возбудили уголовное дело. В феврале этого года в законную силу вступил приговор суда, согласно которому женщина заплатит штраф в размере семи тысяч рублей
Ранее в URA.RU сообщало, что поваров школьной столовой заподозрили в краже продуктов у детей. Возмущенные родители пожаловались на низкое качество котлет в социальных сетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!