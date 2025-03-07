07 марта 2025

В ЯНАО произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель «КАМАЗа» погиб, а пассажир в больнице
Водитель «КАМАЗа» погиб, а пассажир в больнице Фото:

В Тазовском районе ЯНАО на втором километре от поворота на Северо-Русское месторождение столкнулись грузовые автомобили «УРАЛ» и «КАМАЗ». В результате ДТП водитель «КАМАЗА» скончался на месте, а его пассажир доставлен в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.

«Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что 07 марта 2025 года втором километре от поворота на Северо-Русское месторождение произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей УРАЛ и КАМАЗ. Водитель автомобиля КАМАЗ погиб на месте, его пассажира доставили в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском районе ЯНАО на втором километре от поворота на Северо-Русское месторождение столкнулись грузовые автомобили «УРАЛ» и «КАМАЗ». В результате ДТП водитель «КАМАЗА» скончался на месте, а его пассажир доставлен в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала. «Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что 07 марта 2025 года втором километре от поворота на Северо-Русское месторождение произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей УРАЛ и КАМАЗ. Водитель автомобиля КАМАЗ погиб на месте, его пассажира доставили в больницу», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...