В ЯНАО произошло смертельное ДТП с двумя грузовиками

В Тазовском районе ЯНАО на втором километре от поворота на Северо-Русское месторождение столкнулись грузовые автомобили «УРАЛ» и «КАМАЗ». В результате ДТП водитель «КАМАЗА» скончался на месте, а его пассажир доставлен в больницу. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала.
«Прокуратура Тазовского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Установлено, что 07 марта 2025 года втором километре от поворота на Северо-Русское месторождение произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей УРАЛ и КАМАЗ. Водитель автомобиля КАМАЗ погиб на месте, его пассажира доставили в больницу», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры автономного округа.
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