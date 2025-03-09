В Тобольском районе директор школы фиктивно устроил на работу своего сына

Директор Ачирской СОШ (Ачирское сельское поселение, Тобольский район) устроил собственного сына на работу учителем физкультуры, однако тот неделями не появлялся в стенах учебного заведения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере образования. Он уточнил, что по данному факту была организована служебная проверка.
«Мужчина устроил своего сына учителем физкультуры в начале сентября 2024 года. Однако он неделями не проводил уроки и вообще не появлялся в школе под разными предлогами: то ездил на обучение, то в военные комиссариаты, то брал отпуск за свой счет и т.д. При этом, зарплату получал исправно», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что по данному факту в школе была организована служебная проверка. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе главы Тобольского района. «По вопросу трудоустройства и соблюдения учебного плана учителем физкультуры Ачирской средней общеобразовательной школы проводится служебная проверка. По ее итогам будет принято решение о мерах дисциплинарной ответственности в отношении директора образовательного учреждения», — пояснили там агентству.
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