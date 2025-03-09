Тюменский кондитер удивила знаменитых шефов тортом из картошки с фрикадельками

Кондитер из Тюмени Галина приняла участие в шоу «Битва шефов». В рамках отборочного тура женщина приготовила торт из картошки и фрикадельками, чем удивила поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Программа транслируется на телеканале «Пятница».
«Меня зовут Галина Васильева, мне 56 лет. Я работаю кондитером в сети кофеин в Тюмени. Я посвятила кондитерской сфере больше 30-ти лет. Я приготовила торт. Внешне это бенто-торт, а начинка идет картофель с фрикадельками и домашней подливой. Я очень люблю „женить“ продукты», — рассказала во время эфира женщина.
Участницу пропустили в следующий этап, она попала в команду шефа Ивлева. Далее конкурсантам предстояло приготовить рыбную солянку. Однако суп тюменки не оценили и в следующий этап не пропустили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!