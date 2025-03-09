09 марта 2025

Тюменский кондитер удивила знаменитых шефов тортом из картошки с фрикадельками

Кондитер из Тюмени стала участницей шоу «Битва шефов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина угостила поваров тортом с фрикадельками
Женщина угостила поваров тортом с фрикадельками Фото:

Кондитер из Тюмени Галина приняла участие в шоу «Битва шефов». В рамках отборочного тура женщина приготовила торт из картошки и фрикадельками, чем удивила поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Программа транслируется на телеканале «Пятница».

«Меня зовут Галина Васильева, мне 56 лет. Я работаю кондитером в сети кофеин в Тюмени. Я посвятила кондитерской сфере больше 30-ти лет. Я приготовила торт. Внешне это бенто-торт, а начинка идет картофель с фрикадельками и домашней подливой. Я очень люблю „женить“ продукты», — рассказала во время эфира женщина.

Участницу пропустили в следующий этап, она попала в команду шефа Ивлева. Далее конкурсантам предстояло приготовить рыбную солянку. Однако суп тюменки не оценили и в следующий этап не пропустили.

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Кондитер из Тюмени Галина приняла участие в шоу «Битва шефов». В рамках отборочного тура женщина приготовила торт из картошки и фрикадельками, чем удивила поваров Константина Ивлева и Рената Агзамова. Программа транслируется на телеканале «Пятница». «Меня зовут Галина Васильева, мне 56 лет. Я работаю кондитером в сети кофеин в Тюмени. Я посвятила кондитерской сфере больше 30-ти лет. Я приготовила торт. Внешне это бенто-торт, а начинка идет картофель с фрикадельками и домашней подливой. Я очень люблю „женить“ продукты», — рассказала во время эфира женщина. Участницу пропустили в следующий этап, она попала в команду шефа Ивлева. Далее конкурсантам предстояло приготовить рыбную солянку. Однако суп тюменки не оценили и в следующий этап не пропустили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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