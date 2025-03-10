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22:29
Челябинский «Трактор» с разгромным счетом одолел «Ладу»
22:21
Соцсеть Маска X лежит по всему миру несколько часов
22:10
Путин утвердил новый праздник в 2026 году
Аллегрова получила орден от Путина: интересные факты из жизни «Шальной императрицы» российского шоубиза
22:07
В Соликамске потушили пожар в частном доме, где погибли двое специалистов МЧС. Видео
22:04
ВСУ сбегают в ночи из Курской области, Сырский признал поражение: главное об СВО за 10 марта
22:03
Reuters: США хотят понять, на какие уступки готов пойти Киев ради мира
Путин устроил пермским элитам стресс-тест перед выборами
22:02
Как западные СМИ отреагировали на операцию «Труба» в Курской области
22:01
В Кургане скончался первый заместитель управляющего региональным отделением Сбербанка
22:00
Соло-материнство и травля из-за синдрома Дауна: Марии Ароновой — 53 года
Махонин получил шанс снять проклятие пермских губернаторов
21:54
Дания задумала отправить свои войска на Украину
21:48
ЕС ищет экстренную замену Starlink на случай его отключения на Украине
21:44
Когда закончится снегопад в Екатеринбурге: прогноз синоптиков
Европе напомнили, что ее ждет при нападении на Россию
21:43
ХК «Автомобилист» провалил дебют на новой арене. Видео
21:32
В России ограничат выдачу ипотеки и автокредитов с 1 апреля
21:30
Снялся в «Терминаторе» и «Звездном пути»: каким был погибший актер Антон Ельчин
Трамп отказался помогать Украине, пока у власти Зеленский: почему он стал «неудобным» для президента США
21:23
Ополченцам Донбасса с 2014 года выплатят до 6 млн рублей
21:22
Тюменские эсеры усилились пятью сотнями молодых активистов
21:20
В Тюмени выяснили, какой парк является самым большим. Инфографика
Матвеев: сертификаты на жилье нужно запретить для экс-мигрантов
21:19
Ямальские ученые раскритиковали начальство за эйджизм
21:18
Тюменские комроссы бьют конкурентов новым политическим пиар-ходом
21:11
Путин представил к медалям челябинскую многодетную семью и преподавателя
Сквозь эпидемию, проекты-долгострои и проблемы с политехнологом
21:10
Рост заболеваемости ОРВИ и борьба с матом: главные новости Кургана 10 марта
21:10
В заваленном снегом Екатеринбурге массово переносят авиарейсы. Фото
21:02
Снижает тревогу и замедляет старение: все, что нужно знать о черном чае
Люди прыгали из окон: что известно о пожаре у Павелецкого вокзала Москвы
21:01
В ХМАО нагрянут 30-градусные морозы
20:59
ЦБ понизил курсы доллара и евро
20:57
Секрет успеха нового миллионера и жалобы на день оленевода: события на Ямале 10 марта
В отдаленные регионы отправят «автопоезда здоровья»
20:57
Прима-балерина Михайловского театра стала заслуженной артисткой РФ
20:50
Ирина Аллегрова получила орден от Путина
1
20:48
Как оплачивать проезд в общественном транспорте Перми в 2025 году
Построил «инфекционку» и почти открыл зоопарк
20:45
Вице-премьер Новак стал членом набсовета РФПИ вместо Белоусова
20:45
На ферме в Миассе дояркам предложили зарплату до 125 тысяч рублей
20:44
На трассе между Челябинском и Екатеринбургом произошло ДТП с фурой и лесовозом. Видео
Киев решился на частичное прекращение огня: раскрыты детали грядущих переговоров Украины и США после ссоры
20:41
Путин присвоил космонавтам Гребенкину и Чубу звания Героев РФ
20:38
Галлюцинации и яд в легких: что пережили бойцы РФ, идя по газопроводу в Суджу
6
20:37
На Украине заявили, что Зеленский готовится к побегу из страны
В США рассказали о планах снять часть санкций с РФ: насколько реальны сообщения
20:34
Украина стала мировым лидером по импорту вооружений
20:31
Комментировать зрелищные гонки на оленьих упряжках в Салехарде приедет известный телеведущий. Видео
20:24
В Кургане временно перекроют участок улицы в центре города. Карта
1
Песков рассказал о положении в Курской области после прорыва ВС РФ: главные заявления представителя Кремля
20:23
В Тюмени отложили строительство подземного тоннеля, ведущего на набережную
20:23
Сын экс-генпрокурора РФ Чайка получил важное назначение от Путина
20:21
Из-за мощного снегопада в Екатеринбурге взлетели цены на такси
Пенсии россиян, получавших зарплаты в конвертах, вырастут больше, чем у остальных
20:20
Что известно об умершем замглавы свердловского минздрава
20:20
Власти ХМАО отказались от реформы Жилстройнадзора. Инсайд
20:14
В ХМАО главврач больницы заявил о травле после обвинений в проведении абортов без анестезии
Суд отправил «бложью матерь» Александру Митрошину под арест: кто она такая и в чем ее обвиняют
20:11
Зеленский извинился за отсутствие костюма на вручении премии
20:09
Спустя 7 месяцев нашли тело Героя РФ Отмеля: подвиг офицера, оборонявшего курскую «Брестскую крепость»
1
20:08
Сырский признал, что ВСУ отступают в Курской области
1
Депутат Госдумы Лисовский запустил конкурс, чтобы «прокачать» рабочую молодежь
20:05
На челябинской трассе произошло смертельное ДТП. Фото
20:00
Мойки из мрамора и терраса под куполом: пермяки избавляются от элитного жилья. Фото
1
19:59
Элита съехалась на открытие огромной арены в центре Екатеринбурга. Фото
ВСУ ударили по своим в Судже при помощи Himars: карта СВО на 10 марта
19:54
Скандальный звездный общественник заявил, что Пугачева хотела его убить
19:53
Суд отказался допрашивать присяжных, на которых жаловались адвокаты по делу об убийстве прокурора ХМАО
19:52
Губернатор Махонин высказался о трагедии с гибелью пожарных в Соликамске
В Сирии начался геноцид христиан и алавитов: подробности, что будет с российскими базами
19:52
В России хотят регулировать число мигрантов в городских районах
1
19:50
Путин продлил срок госслужбы заместителю Лаврова
19:39
Курганских водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах из-за метели
19:38
Первые 18-летние бойцы ВСУ принесли присягу: их отправили в бригаду, связанную с нацистами
1
19:38
Как Екатеринбург переживает мощнейший мартовский снегопад: яркие фото
19:36
Редкие и милые: сколько в ЯНАО стоят элитные породы котят. Фото
19:33
Кандидат в главы МОК хочет вернуть россиян в мировой спорт
19:33
На Украине запустили онлайн-сервис «Электронная конопля»
19:33
«Мемориал Романовых» заявил о застройке места, где нашли царские останки
19:31
Стало известно, где в 2025 году пройдет чемпионат России по боксу
19:30
Прокуратура настаивает на взыскании 920 тысяч рублей с экс-мэра в Пермском крае
19:30
В ЕС не могут согласовать продление некоторых санкций против России
19:24
В Кургане наказали тюменца за незаконный вывоз леса за границу
1
19:24
Фирму, связанную с челябинским экс-депутатом, оштрафовали за срыв сдачи сквера
19:21
Победа над гепатитом и поддержка участников СВО: главное о встрече Путина и пермского губернатора Махонина
19:19
Бойцам в Курской области хотят дать статус ветеранов
19:19
«Осталось пятеро детей»: стали известны личности погибших в Соликамске пожарных
19:18
Король Карл III составил плейлист любимых песен: в списке — Боб Марли, Кайли Миноуг и Jay-Z
1
19:12
Десятки людей пострадали при столкновении танкера и судна в Северном море
19:08
Экс-ведущий прямых линий губернатора ЯНАО станет участником праймериз ЕР. Инсайд
19:05
В Курской области нашли тело Героя России, пролежавшее с августа в завалах
2
19:00
Компания из ХМАО частично выкупила ямальскую дорожную компанию
19:00
Компания «Черкизово» добилась решения о продаже ей челябинских «Утиных ферм»
18:55
Си Цзиньпин и Трамп готовятся встретиться в апреле
18:54
Горы, исчезнувшая империя и древняя обсерватория: топ необычных туров из Екатеринбурга
18:53
В ЯНАО наказали водителя, который за взятку хотел скрыть факты о сливах топлива
18:46
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в Минобороны Британии
18:45
Первый мост в тестовом режиме будет разведен в Петербурге
18:40
Пастуший пирог, слеза ангела и буйабес: что предлагают на обед курганские рестораны
18:39
Глава Ямала порекомендовал землякам посетить уникальную выставку. Фото
18:38
В Ульяновске взорвался магний на базе
18:36
Текслер назначил первого замминистра в минтарифе Челябинской области
18:36
В «Малой Сосновке» под Челябинском построят цех по производству пищевых добавок
18:36
Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб пермяков на опасный дом
18:36
В Тюмени подскочила заболеваемость ОРВИ
18:34
ЦБ: рубль резко укрепился по отношению к доллару и юаню
18:32
Под Екатеринбургом мужчина задушил своего тестя
18:30
Путин создал комиссию Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО
18:30
Продукцию челябинских аграриев отправят поездами в провинцию Китая. Фото
18:28
В ЯНАО нашли самые дешевые квартиры до двух миллионов рублей
18:27
Под Екатеринбургом растет «уральская Рублевка», где ждут гостей со всей России
18:26
Пермский робот Арди попал на стол Путина. Фото
18:20
Умер автор гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров
18:20
Счастливый Петросян записал видео на фоне новостей о его смерти
18:16
В Тюмени возле озера Алебашево построили новые дороги
18:16
Свердловского замминистра, умершего в больнице, готовили к сложной операции
18:12
На месте гибели двух пермских пожарных работают экстренные службы. Видео
18:12
Участвовать в программе «Герои Южного Урала» собрались более 700 челябинцев
18:11
В Петербурге СК возбудит дело против таксиста, высадившего пассажирку с котами
18:09
Заболеваемость ОРВИ в Кургане растет: детей из 90 классов отправили на дистанционное обучение
2
18:06
Военкор Подоляка: ВСУ в ночи сбегают из Суджи после операции «Труба»
18:04
Супруга губернатора Текслера носит платья, сшитые ее мамой в молодости. Фото, видео
3
18:02
СКР начал проверку после пожара в Соликамске, где погибли сотрудники МЧС
17:56
Губернатор Ямала обсудил планы на предстоящий год с главой Приуральского района
17:56
Фигурант по делу тюменского коммуниста Кима получил иск на семь миллионов
17:54
Bloomberg: нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном в Северном море
17:54
Хинштейн объяснил, почему «Ахмату» отказали в поставке кислородных баллонов для операции «Труба»
2
17:54
Великий пост без голода: 10 сытных и вкусных блюд
17:52
Как Пермь справляется с последствиями мощного весеннего снегопада. Фото, видео
17:51
Свердловский замминистра умер в больнице
17:51
Появились фото с места ЧП в Соликамске, где погибли двое пожарных
17:49
Власти Кургана предупредили об опасности льда после случая с ребенком в ЦПКиО
1
17:46
Из Челябинска в Курган полетит пассажирский самолет с ценой билета в две тысячи
17:44
Тюменский кондитер удивила знаменитых шефов тортом из картошки с фрикадельками
17:44
Помощник Марко Рубио распространял слухи о гомосексуальности* своего начальника
17:37
Мэр Соликамска принес соболезнования семьям погибших на пожаре сотрудников МЧС
17:35
В Минобороны РФ опровергли слухи о взрывах на Новокуйбышевской НПЗ
17:31
Прокуратура добилась увольнения директора МУПа в ХМАО
2
17:30
Силовики России готовятся к масштабным розыскам террористов с Украины
3
17:29
Bild: Трамп не возобновит помощь Украине, пока у власти Зеленский
2
17:24
Депутат ГД Иванов: свердловского бойца выгнали из зоны СВО решать личные дела
3
17:18
«Запертые люди просят о помощи»: в Москве горит вокзал
2
17:17
Родители в Челябинской области называли новорожденных детей Лайло и Мухаммаадаюб
1
17:14
Росгвардейцы спасли подростка, вышедшего на лед в Зеленогорске
17:14
Подросток из скандальной свердловской спецшколы обвинил воспитателя в избиении. Фото
17:13
Азербайджан отказался экстрадировать в Россию «золотую судью» Хахалеву
1
17:13
«Ползи, сука»: студент из Екатеринбурга рассказал, как спасал друга от психа с ружьем
1
17:12
Прокуратура установит причины пожара в Соликамске, где погибли сотрудники МЧС
17:07
В Тюменской области на месте детского лагеря откроют санаторий
17:04
SHAMAN объяснил, почему не стал скрывать роман с Мизулиной
9
17:04
Чемпиона мира по карате из Екатеринбурга выгнали за безуспешную схватку. Видео
17:00
Шеремет: Украина плюнула в лицо Трампу, когда ударила по Херсонской области ракетами HIMARS
1
16:59
Под Екатеринбургом массово закрыли опасные шаурмечные
2
16:54
В ХМАО житель насмерть забил табуретом друга, который отказался оплатить такси
16:54
Куйвашев встретился с Умаром Кремлевым ради двух свердловских семей. Фото
16:49
Путин передал привет легендарному пермскому конструктору авиадвигателей
16:49
Житель Петербурга через суд доказал, что жив
16:48
В Свердловской области люди чаще умирают, чем рождаются
2
16:48
Бывший омоновец, пытавший екатеринбурженку, ушел от суда на СВО
16:47
Британию назвали главным «поджигателем» глобального конфликта
2
16:47
Двое сотрудников МЧС погибли во время тушения пожара в Соликамске
16:45
Разведка РФ: Лондон раздражает диалог Трампа с Москвой по миру на Украине
16:45
AFP: Киев предложит прекращение огня с РФ на море и в воздухе
1
16:45
Рейтинг самых редких и дорогих кошек в Челябинске. Фото
1
16:44
Политолог: Путин поддержал выдвижение Махонина на второй срок
16:42
Тюменские рестораны стали участниками всероссийской премии
16:39
В Пермском крае рассчитывают победить гепатит С за три года
16:37
Ветеран «Вагнера» предрек страшную участь для французских солдат в Курской области
1
16:36
Петербурженка подожгла офис работодателя из мести за увольнение
16:32
Какие праздники отмечают 11 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы
16:31
В детсадах Шадринска подняли родительскую плату впервые за восемь лет
2
16:30
Украина разрабатывает аналог британских ракет Storm Shadow
1
16:30
«Партия любителей пива» потеряла активистов в ХМАО
16:30
Бизнесмены продают курганцам «молочку» и мясо, игнорируя сроки годности. Фото, видео
2
16:29
Роспотребнадзор ХМАО отстранил от работы непривитых сотрудников школ и детсадов
3
16:29
Восемь ресторанов Челябинска попали в лонг-лист премии WhereToEat. Список
16:28
Свердловский тату-мастер обманом вколол наркотик школьнице
2
16:26
В ЯНАО подняли тарифы на авиаперелеты
1
16:26
Цыгане, продающие коттеджи в Коркино, стараются не светиться. Фото
16:25
Жителей ХМАО зовут работать в Израиль на зарплату в 350 тысяч рублей
2
16:24
Губернатор Махонин: в Пермском крае компенсируют все затраты на покупку газового оборудования
16:19
Военкоры наглядно показали, как ВС РФ организовали прорыв в Курской области
16:15
В ЯНАО семьи без вести пропавших участников СВО получат компенсации
1
16:14
NYT: американцы больше не доверяют Трампу
3
16:14
Пьяный челябинец бросил гранату в магазине. Фото
16:10
Губернатор Махонин: в Пермском крае производится четверть тканей для ВС РФ
16:09
Капремонт улицы Кашириных в Челябинске проведет «дочка» фирмы, с которой судится мэрия
16:04
В Тобольском районе директор школы фиктивно устроил на работу своего сына
16:04
Снос легенды и самое большое спортсооружение Урала: как строили «УГМК-Арену» в Екатеринбурге
16:03
Махонин рассказал Путину о поддержке бойцов СВО
16:00
С семьи вице-спикера челябинского ЗСО Карликанова взыскали полмиллиарда рублей
2
15:59
Власти Перми хотят потратить миллионы на аренду иномарок
1
15:54
В Пермском крае каждый третий ребенок рождается в многодетной семье
15:54
Арестованный за взятки гендиректор «Фонбета» просится на СВО
1
15:54
На Тюменскую область надвигаются 30-градусные морозы
15:52
Махонин пообещал президенту Путину провести 190 мероприятий в рамках 80-летия Победы
15:52
Губернатор Махонин рассказал Путину о прогрессе в расселении аварийного жилья
15:50
Полиция задержала курганца, бросавшего «коктейли Молотова» в дом бизнесменов. Видео
15:49
На Плотинке женщина упала в ледяную воду. Видео
1
15:46
Следком ЯНАО возбудил уголовное дело из-за рухнувшего на голову ребенка электрощитка
15:46
Губернатор Махонин доложил президенту Путину о развитии Пермского края
15:45
В Кургане возбуждены уголовные дела в отношении директора фирмы «Прометей»
6
15:43
Bloomberg: команда Трампа готовит план ослабления антироссийских санкций
1
15:40
Российские войска освободили хутор Агроном под Суджей
15:40
Друг-банкир помог мэру Екатеринбурга пропиарить метро на всю Россию
1
15:37
Курганцев атакуют мошенники, представляясь сотрудниками газовой компании
15:37
Комвзвода отряда «Барс» из ЯНАО получил медаль «За заслуги перед Отечеством». Фото
15:37
Средняя зарплата в структурах «Газпрома» в Петербурге превысила 641 тысячу
12
15:37
«УГМК-Арену» в Екатеринбурге построили как трансформер: первые фото изнутри
2
15:33
Суд отправил Митрошину под арест
15:30
«Сбербанк» добился банкротства владельцев пермской «Аптеки от склада»
15:29
Десять пермских ресторанов претендуют на звание лучших в России
15:26
ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу
15:25
Умер актер из «Гарри Поттера» и сериала «Доктор Кто»
15:22
Организаторы лотереи раскрыли секрет успеха ямальца, выигравшего пять млн рублей
15:20
До +16 градусов потеплеет в Челябинской области. Скрин
1
15:20
Почему тепличные огурцы в России дороже томатов
2
15:19
Путин встретится с пермским губернатором Махониным
15:18
В школах Сургута отменили карантин
15:17
Лавров: РФ и США еще не начали работу по преодолению проблем
15:16
Застройщик незаконной высотки в Кургане в пять раз увеличил убытки
6
15:12
Пермячка Шатова, возившая по городу чемодан с телом сына, выступила в суде с последним словом. Видео
1
15:11
Кремль — URA.RU: Россия призывает остановить насилие в Сирии
15:09
Государство хочет забрать половину акций Петербургского нефтяного терминала
15:07
Пермский ученый рассказал, когда можно будет увидеть «Кровавую Луну»
15:05
В Кремле ответили на вопрос про дату освобождения Курской области
2
15:05
Песков оценил действия Трампа, который осудил критиковавшего Путина журналиста
15:04
Когда в Тюмень вернутся электросамокаты. Эксклюзив
1
15:00
СК возбудил уголовное дело после наезда такси на людей на остановке
14:54
В центре Екатеринбурга продают полуразрушенное здание вуза. Фото
2
14:54
Тюменский бизнес хочет впечатлить Вьетнам картофелем
2
14:51
В Челябинске за год удвоилось число сдаваемых в аренду квартир. Инфографика
1
14:46
Бастрыкин требует проверить мигрантов, организовавших нелегальный рынок в ХМАО
1
14:43
Акробатика Цыпленка и слезы жюри: кто ушел в пятом выпуске шоу «Маска»
14:42
Москва одобрила поход ректора УрФУ Кокшарова на новый срок
1
14:34
В день оленевода в ЯНАО за рыбу просили почти пять тысяч рублей. Фото
14:28
Глава МЧС наградил курганских испытателей вездеходов. Фото
14:26
Директор «Хлебницы», где пермяки заразились инфекцией, вышла из-под ареста
14:26
В Курской области предложили создать музей после зачистки от ВСУ
14:25
В Казани легковушка влетела в людей, которые выходили из автобуса
2
14:24
Магнитогорцы оценили блюда шефов в эфире шоу «Повара на колесах». Видео
14:22
Власти раскрыли подробности строительства новой развязки на тюменской трассе
14:20
Екатеринбуржца обвинили в создании террористической ячейки
1
14:18
Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии
14:17
В Тюмени таксист обозвал трусом пассажира, который пристегнулся после превышения водителем скорости
1
14:16
Рубио: США сворачивают почти все программы USAID
1
14:16
ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29
1
14:15
Тысячи саженцев груши, яблони и малины не пустили в Россию на курганской границе
14:15
Курганских женщин стали чаще приглашать на работу, чем мужчин
14:11
После проверки «Светофора» челябинскую фабрику наказали за антибиотик в курице
3
14:10
Челябинский министр спорта Иванов победил в престижном турнире по бадминтону. Фото
14:10
«Пока не будет дырявой»: Соседов рассказал, как выбирает и носит одежду
4
14:07
Рогов объяснил, почему Маск не будет отключать Starlink на Украине
2
14:06
Житель Ямала случайно разбогател на пять млн рублей
1
14:05
Как прошел 8 выпуск «Выжить в Самарканде»: уход Серябкиной и возвращение Щербакова
1
14:02
Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на вьетнамский курорт Нячанг
14:01
Петербуржец похитил более 16 млн рублей под видом продажи техники
13:58
В Кургане назвали самые редкие имена детей, рожденных в феврале
13:54
Пермский край увеличил поставки хвойного леса в Ирак
13:51
Захарова: на этой неделе переговоры между Россией и США не запланированы
13:50
Власти Сургута раскрыли сроки сдачи новой набережной
13:49
В Wildberries рассказали, как ДТП на челябинской трассе повлияет на скорость доставки товара
13:43
Полпред Жога усиливает безопасность в УрФО в дни празднования 80-летия Победы
13:43
В Челябинске федеральные земли и здания продали с молотка за 21 миллион рублей. Фото
13:40
В Пермском крае стало меньше новорожденных, но больше умерших
1
13:40
Адвокат заявил, что Митрошина полностью погасила долг перед ФНС
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