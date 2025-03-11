В Кургане проходит апелляция по делу задержанного директора филиала КГУ Сажиной. Онлайн-трансляция

12 марта 2025 в 09:22 Размер текста - 17 +

Курганский суд начал рассматривать апелляцию Светланы Сажиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Обыски и выборы ректора в КГУ В Курганском областном суде проходит апелляция по делу задержанного руководителя филиала местного госуниверситета Светланы Сажиной. Ее считают причастной к организации незаконной миграции. Якобы мужчины привозили в Курган на учебу своих земляков, а эти студенты здесь трудились на незаконных основаниях. При этом коллеги и студенты уверяют, что Светлана Сажина не могла участвовать в этом преступлении. Корреспондент URA.RU отправился на заседании областного суда. 09:35 Адвокат Кузенкова на заседании отметила, что в правоохранительные органы направлено заявление. В нем просят провести дополнительный допрос Сажиной в рамках обстоятельств дела, по которому ее подзащитной предъявлены обвинения. 09:27 Сажину пришли поддержать коллеги и знакомые. Корреспондент отмечает, что в зале заседания около 20 человек. 09:26 Сама Сажина отметила, что намерена сотрудничать со следствием. Скрываться от правоохранительных органов она также не будет. Обвиняемая также отметила, что у нее маленький ребенок, с которым она не хочет расставаться. 09:23 Заседание началось. Апелляцию рассматривает судья Василий Чусовитин. В начале заседания адвокат Елена Кузенкова просит приложить к делу документы, среди которых петиция на имя президента России. В ней говорится, что Сажина не имеет никакого отношения к преступлению, в котором ее обвиняют. Прокурор не возражает против приобщения документов к делу, а суд ходатайство удовлетворил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганском областном суде проходит апелляция по делу задержанного руководителя филиала местного госуниверситета Светланы Сажиной. Ее считают причастной к организации незаконной миграции. Якобы мужчины привозили в Курган на учебу своих земляков, а эти студенты здесь трудились на незаконных основаниях. При этом коллеги и студенты уверяют, что Светлана Сажина не могла участвовать в этом преступлении. Корреспондент URA.RU отправился на заседании областного суда. 09:35 12.03.2025 Адвокат Кузенкова на заседании отметила, что в правоохранительные органы направлено заявление. В нем просят провести дополнительный допрос Сажиной в рамках обстоятельств дела, по которому ее подзащитной предъявлены обвинения. 09:27 12.03.2025 Сажину пришли поддержать коллеги и знакомые. Корреспондент отмечает, что в зале заседания около 20 человек. 09:26 12.03.2025 Сама Сажина отметила, что намерена сотрудничать со следствием. Скрываться от правоохранительных органов она также не будет. Обвиняемая также отметила, что у нее маленький ребенок, с которым она не хочет расставаться. 09:23 12.03.2025 Заседание началось. Апелляцию рассматривает судья Василий Чусовитин. В начале заседания адвокат Елена Кузенкова просит приложить к делу документы, среди которых петиция на имя президента России. В ней говорится, что Сажина не имеет никакого отношения к преступлению, в котором ее обвиняют. Прокурор не возражает против приобщения документов к делу, а суд ходатайство удовлетворил.