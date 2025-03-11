11 марта 2025

В ЯНАО горел крупный склад. Видео

На складе в Ноябрьске произошел пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске горел склад
В Ноябрьске горел склад Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) днем 12 марта на территории промзоны загорелся склад. Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием за 40 минут, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Вызов поступил в 15:08. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и возгорание внутри помещения. Угрозы рядом стоящим зданиям не было. В 15:56 пожар был локализован на площади 220 квадратных метров. В 16:02 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет», — пишут в telegram-канале ведомства.

В 16:02 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали восемь единиц спасательной техники и 27 человек личного состава.

Ранее URA.RU сообщило, что пожарные потушили гостевой чум в туристическом комплексе. Возгорание в Тазовском тушила противопожарная служба.

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В Ноябрьске (ЯНАО) днем 12 марта на территории промзоны загорелся склад. Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием за 40 минут, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Вызов поступил в 15:08. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и возгорание внутри помещения. Угрозы рядом стоящим зданиям не было. В 15:56 пожар был локализован на площади 220 квадратных метров. В 16:02 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет», — пишут в telegram-канале ведомства. В 16:02 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали восемь единиц спасательной техники и 27 человек личного состава. Ранее URA.RU сообщило, что пожарные потушили гостевой чум в туристическом комплексе. Возгорание в Тазовском тушила противопожарная служба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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