В Ноябрьске (ЯНАО) днем 12 марта на территории промзоны загорелся склад. Прибывшие на место пожарные справились с возгоранием за 40 минут, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«Вызов поступил в 15:08. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление и возгорание внутри помещения. Угрозы рядом стоящим зданиям не было. В 15:56 пожар был локализован на площади 220 квадратных метров. В 16:02 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет», — пишут в telegram-канале ведомства.
В 16:02 открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали восемь единиц спасательной техники и 27 человек личного состава.
Ранее URA.RU сообщило, что пожарные потушили гостевой чум в туристическом комплексе. Возгорание в Тазовском тушила противопожарная служба.
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