Губернатор ЯНАО встретился с бывшими жителями села Газ-Сале, которые переехали в Новый Уренгой. О том, как поменялась жизнь газсалинцев после расселения из аварийных домов, рассказал в своих соцсетях Дмитрий Артюхов.
«В этом году завершаем программу переселения ямальцев из аварийных домов села Газ-Сале. Встретился с семьями, которые уже обжились в Новом Уренгое. Обсудили, как поменялась их жизнь после переезда», — написал в своем telegram-канале Артюхов.
Он рассказал, что Галина Булаева, как и большинство ее односельчан, считает, что их семье выпал счастливый билет. Она с семьей живет в микрорайоне Славянском и работает учителем физкультуры в Арктическом лицее. Благодаря переезду старший сын Галины теперь выступает за сборную Нового Уренгоя по лыжному спорту.
«Каждая сегодняшняя история уникальна, но все они со счастливым финалом. На старте запуска программы переселения многие газсалинцы опасались таких резких перемен. Теперь благодарят за четкую организацию и новые комфортные условия жизни. Такой и была наша цель», — отметил губернатор.
Ранее URA.RU сообщало, что жители села Газ-Сале после переезда в поселок Тазовский (ЯНАО) пожаловались на жилплощадь. Они обнаружили, что фактическая площадь квартиры оказалась меньше, чем по документам.
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