В Салехарде пожарные отстояли жилой дом от огня. Многоквартирная «деревяшка» на Игарской 48 вспыхнула в пять утра 16 марта, сообщили в МЧС по ЯНАО.
«Ранним утром , в 5 часов 06 минут в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Игарская, дом 48. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня. В 5 часов 54 минуты открытое горение было ликвидировано на площади 35 квадратных метров», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Из огня спасатели вывели 11 человек, шесть из которых дети. Сообщается, что в результате происшествия не было ни погибших ни пострадавших. Сотрудники МЧС работают над установлением причин возгорания.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО горел крупный склад. Пожар вспыхнул в Ноябрьске на территории промзоны и охватил более 200 квадратных метров.
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