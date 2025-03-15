15 марта 2025
14 марта 2025

В Салехарде вспыхнула «деревяшка». Фото

В Салехарде пожарные отстояли деревянный многоквартирник
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянный дом загорелся по улице Игарской в Салехарде
Деревянный дом загорелся по улице Игарской в Салехарде Фото:

В Салехарде пожарные отстояли жилой дом от огня. Многоквартирная «деревяшка» на Игарской 48 вспыхнула в пять утра 16 марта, сообщили в МЧС по ЯНАО. 

«Ранним утром , в 5 часов 06 минут в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Игарская, дом 48. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня. В 5 часов 54 минуты открытое горение было ликвидировано на площади 35 квадратных метров», — рассказали в telegram-канале ведомства. 

Из огня спасатели вывели 11 человек, шесть из которых дети. Сообщается, что в результате происшествия не было ни погибших ни пострадавших. Сотрудники МЧС работают над установлением причин возгорания. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО горел крупный склад. Пожар вспыхнул в Ноябрьске на территории промзоны и охватил более 200 квадратных метров.

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В Салехарде пожарные отстояли жилой дом от огня. Многоквартирная «деревяшка» на Игарской 48 вспыхнула в пять утра 16 марта, сообщили в МЧС по ЯНАО.  «Ранним утром , в 5 часов 06 минут в пожарно-спасательную часть Салехарда поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Игарская, дом 48. Благодаря грамотным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня. В 5 часов 54 минуты открытое горение было ликвидировано на площади 35 квадратных метров», — рассказали в telegram-канале ведомства.  Из огня спасатели вывели 11 человек, шесть из которых дети. Сообщается, что в результате происшествия не было ни погибших ни пострадавших. Сотрудники МЧС работают над установлением причин возгорания.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО горел крупный склад. Пожар вспыхнул в Ноябрьске на территории промзоны и охватил более 200 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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