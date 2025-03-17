Курганские власти раскрыли, сколько тысяч человек готовится бороться с паводком. Видео

В Курганской области с паводком готовы бороться более семи тысяч человек
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Курганские власти готовятся к паводку
Курганские власти готовятся к паводку Фото:
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Наводнение-2025 в Курганской области

Власти Курганской области готовятся к весеннему паводку. В этих

Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных.

«Для своевременного реагирования предусмотрена группировка сил и средств в количестве более 7600 человек, свыше 2600 единиц техники и 140 единиц плавсредств. Дополнительно к восьми гидропостам на территории региона муниципальными образованиями будут установлены еще 36 временных», — сообщил Земляных.

Приводится в готовность и проводятся проверки в пунктах временного размещения и питания граждан. Подготовлены к развертыванию лодочные переправы. Правительством региона организовано взаимодействие с Акиматом Костанайской области Казахстана и властями Челябинской области по регулированию сбросов с водохранилищ.

Ранее Росгидромет сообщал, что часть Кургана и село Звериноголовское вошли в зону риска по паводку. При этом ожидаемый максимальный уровень реки Тобол будет около нормы. На уровень Тобола будут влиять режимы сбросов водохранилищ в Казахстане.

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Власти Курганской области готовятся к весеннему паводку. В этих Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных. «Для своевременного реагирования предусмотрена группировка сил и средств в количестве более 7600 человек, свыше 2600 единиц техники и 140 единиц плавсредств. Дополнительно к восьми гидропостам на территории региона муниципальными образованиями будут установлены еще 36 временных», — сообщил Земляных. Приводится в готовность и проводятся проверки в пунктах временного размещения и питания граждан. Подготовлены к развертыванию лодочные переправы. Правительством региона организовано взаимодействие с Акиматом Костанайской области Казахстана и властями Челябинской области по регулированию сбросов с водохранилищ. Ранее Росгидромет сообщал, что часть Кургана и село Звериноголовское вошли в зону риска по паводку. При этом ожидаемый максимальный уровень реки Тобол будет около нормы. На уровень Тобола будут влиять режимы сбросов водохранилищ в Казахстане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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