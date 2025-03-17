Власти Курганской области готовятся к весеннему паводку. В этих
Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Валерий Земляных.
«Для своевременного реагирования предусмотрена группировка сил и средств в количестве более 7600 человек, свыше 2600 единиц техники и 140 единиц плавсредств. Дополнительно к восьми гидропостам на территории региона муниципальными образованиями будут установлены еще 36 временных», — сообщил Земляных.
Приводится в готовность и проводятся проверки в пунктах временного размещения и питания граждан. Подготовлены к развертыванию лодочные переправы. Правительством региона организовано взаимодействие с Акиматом Костанайской области Казахстана и властями Челябинской области по регулированию сбросов с водохранилищ.
Ранее Росгидромет сообщал, что часть Кургана и село Звериноголовское вошли в зону риска по паводку. При этом ожидаемый максимальный уровень реки Тобол будет около нормы. На уровень Тобола будут влиять режимы сбросов водохранилищ в Казахстане.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!