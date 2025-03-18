Водитель грузовика выехал на встречную полосу в Лабытнанги, но не остался безнаказанным. Сотрудники ГАИ вычислили правонарушителя благодаря публикации видео в местных социальных сетях.
«В Лабытнанги автоинспекторы привлекли нарушителя ПДД благодаря соцсетям. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции была выявлена публикация, на которой зафиксировано, как водитель грузового автомобиля чуть не создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу», — сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.
Полицейские быстро нашли водителя, им оказался мужчина 96-го года рождения. На него составили административное дело из-за выезда на встречную полосу. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) мужчине вынесли приговор за неоднократное вождение автомобиля после лишения прав. Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ.
Видео из telegram-канала Госавтоинспекции ЯНАО.
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