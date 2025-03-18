18 марта 2025

Водитель грузовика нарушил ПДД в ЯНАО, но попался благодаря соцсетям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель тяжелогруза не смог избежать правосудия
Водитель тяжелогруза не смог избежать правосудия Фото:

Водитель грузовика выехал на встречную полосу в Лабытнанги, но не остался безнаказанным. Сотрудники ГАИ вычислили правонарушителя благодаря публикации видео в местных социальных сетях.

«В Лабытнанги автоинспекторы привлекли нарушителя ПДД благодаря соцсетям. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции была выявлена публикация, на которой зафиксировано, как водитель грузового автомобиля чуть не создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу», — сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.

Полицейские быстро нашли водителя, им оказался мужчина 96-го года рождения. На него составили административное дело из-за выезда на встречную полосу. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) мужчине вынесли приговор за неоднократное вождение автомобиля после лишения прав. Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ.

Видео из telegram-канала Госавтоинспекции ЯНАО.

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Водитель грузовика выехал на встречную полосу в Лабытнанги, но не остался безнаказанным. Сотрудники ГАИ вычислили правонарушителя благодаря публикации видео в местных социальных сетях. «В Лабытнанги автоинспекторы привлекли нарушителя ПДД благодаря соцсетям. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции была выявлена публикация, на которой зафиксировано, как водитель грузового автомобиля чуть не создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу», — сообщили в официальном telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. Полицейские быстро нашли водителя, им оказался мужчина 96-го года рождения. На него составили административное дело из-за выезда на встречную полосу. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) мужчине вынесли приговор за неоднократное вождение автомобиля после лишения прав. Суд назначил нарушителю 200 часов обязательных работ. Видео из telegram-канала Госавтоинспекции ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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