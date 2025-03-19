19 марта 2025

В Кургане школьница перевела мошенникам 200 тысяч рублей с маминой карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок действовал по указке аферистов
Ребенок действовал по указке аферистов Фото:

В Кургане школьница, проходя квест в интернет-игре, перевела на счета мошенников свыше 200 тысяч рублей с банковской карты матери. О случившемся сообщается на сайте УМВД.

«Школьница играла в интернет-игру, в которой для повышения игровых характеристик ей нужно было получить игровую валюту. Девочка перешла по ссылке, где в виде квеста объяснялось, как получить „донаты“. Квест заключался в том, что нужно было взять телефон матери, сфотографировать все приложения банков и количество денег на счетах, а также назвать коды из смс», — сообщается на сайте ведомства.

Когда школьница прошла «квест», ее попросили создать виртуальную карту и перечислить деньги на указанный мошенниками счет. Когда мать обнаружила пропажу денег, дочь призналась, что действовала по указке аферистов. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка просят курганцев провести беседы со своими детьми о поведении в интернете. Школьникам важно напомнить, что нельзя общаться с незнакомцами, выполнять их просьбы и передавать им свои данные.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как из-за игры на телефоне крупной суммы лишилась 64-летняя женщина. Аферисты выманили у нее более миллиона рублей.

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В Кургане школьница, проходя квест в интернет-игре, перевела на счета мошенников свыше 200 тысяч рублей с банковской карты матери. О случившемся сообщается на сайте УМВД. «Школьница играла в интернет-игру, в которой для повышения игровых характеристик ей нужно было получить игровую валюту. Девочка перешла по ссылке, где в виде квеста объяснялось, как получить „донаты“. Квест заключался в том, что нужно было взять телефон матери, сфотографировать все приложения банков и количество денег на счетах, а также назвать коды из смс», — сообщается на сайте ведомства. Когда школьница прошла «квест», ее попросили создать виртуальную карту и перечислить деньги на указанный мошенниками счет. Когда мать обнаружила пропажу денег, дочь призналась, что действовала по указке аферистов. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка просят курганцев провести беседы со своими детьми о поведении в интернете. Школьникам важно напомнить, что нельзя общаться с незнакомцами, выполнять их просьбы и передавать им свои данные. Ранее URA.RU рассказывало о том, как из-за игры на телефоне крупной суммы лишилась 64-летняя женщина. Аферисты выманили у нее более миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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