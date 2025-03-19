В Кургане школьница перевела мошенникам 200 тысяч рублей с маминой карты

В Кургане школьница, проходя квест в интернет-игре, перевела на счета мошенников свыше 200 тысяч рублей с банковской карты матери. О случившемся сообщается на сайте УМВД.
«Школьница играла в интернет-игру, в которой для повышения игровых характеристик ей нужно было получить игровую валюту. Девочка перешла по ссылке, где в виде квеста объяснялось, как получить „донаты“. Квест заключался в том, что нужно было взять телефон матери, сфотографировать все приложения банков и количество денег на счетах, а также назвать коды из смс», — сообщается на сайте ведомства.
Когда школьница прошла «квест», ее попросили создать виртуальную карту и перечислить деньги на указанный мошенниками счет. Когда мать обнаружила пропажу денег, дочь призналась, что действовала по указке аферистов. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Стражи порядка просят курганцев провести беседы со своими детьми о поведении в интернете. Школьникам важно напомнить, что нельзя общаться с незнакомцами, выполнять их просьбы и передавать им свои данные.
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