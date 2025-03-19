Жительница ЯНАО получила срок за нанесение ножевых ранений своему собутыльнику

Жительница Тазовского района ЯНАО признана виновной в покушении на убийство своего знакомого. Во время застолья она нанесла несколько ударов ножом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.
«Подсудимая посчитала, что потерпевший скончался, поскольку не подавал признаков жизни. Однако доставленному в медицинское учреждение мужчине своевременно оказали необходимую помощь», — отметили в ведомстве.
Виновную, за попытку убийства, отправили на шесть лет исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало, что 8 июля 2024 года женщина из-за ссоры со своим знакомым нанесла ему 12 ударов ножом в грудь и плечи. Пострадавшего 42-летнего мужчину удалось спасти благодаря экстренной помощи врачей.
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