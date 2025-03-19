На месте происшествия работают силовики
Рядом с одним из домов на ул. Широтной в Тюмени найден труп человека. Об этом очевидцы сообщили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По их словам, мужчина, возможно, упал с высоты.
«На Широтной улице около дома был обнаружен труп мужчины. Предварительно, упал с высоты», — написал анонимный пользователь паблика «ЧС Тюмень».
В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
ЧП произошло на ул. Широтной
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