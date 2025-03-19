19 марта 2025

В Тюмени на улице найден труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают силовики
На месте происшествия работают силовики Фото:

Рядом с одним из домов на ул. Широтной в Тюмени найден труп человека. Об этом очевидцы сообщили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По их словам, мужчина, возможно, упал с высоты.

«На Широтной улице около дома был обнаружен труп мужчины. Предварительно, упал с высоты», — написал анонимный пользователь паблика «ЧС Тюмень».

В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

ЧП произошло на ул. Широтной
ЧП произошло на ул. Широтной
Фото:

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Рядом с одним из домов на ул. Широтной в Тюмени найден труп человека. Об этом очевидцы сообщили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». По их словам, мужчина, возможно, упал с высоты. «На Широтной улице около дома был обнаружен труп мужчины. Предварительно, упал с высоты», — написал анонимный пользователь паблика «ЧС Тюмень». В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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