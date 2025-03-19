19 марта 2025

В Тюмени спасли ондатру со сломанной лапой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Животное спасли местные жители
Животное спасли местные жители Фото:

В Тюмени в центр реабилитации животных «У Лукоморья» горожане привезли ондатру со сломанной лапой. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«На днях поступил звонок: найдено животное. Начали расспрашивать, кого нам предстоит принять. <...> У ондатры сломана лапка, но это не мешает ей плескаться в водичке, грызть морковку, шипеть на киперов и дразнить нас своей великолепной шерстью», — указано в сообщении группы.

Ранее URA.RU писало, что на реке Юрга в Тюменской области спасен молодой лебедь-шипун. Он не смог улететь в теплые края, так как повредил крыло.

Ондатру привезли местные жители.
Ондатру привезли местные жители.
Фото:

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В Тюмени в центр реабилитации животных «У Лукоморья» горожане привезли ондатру со сломанной лапой. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «На днях поступил звонок: найдено животное. Начали расспрашивать, кого нам предстоит принять. <...> У ондатры сломана лапка, но это не мешает ей плескаться в водичке, грызть морковку, шипеть на киперов и дразнить нас своей великолепной шерстью», — указано в сообщении группы. Ранее URA.RU писало, что на реке Юрга в Тюменской области спасен молодой лебедь-шипун. Он не смог улететь в теплые края, так как повредил крыло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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