Животное спасли местные жители
В Тюмени в центр реабилитации животных «У Лукоморья» горожане привезли ондатру со сломанной лапой. Об этом сообщили в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
«На днях поступил звонок: найдено животное. Начали расспрашивать, кого нам предстоит принять. <...> У ондатры сломана лапка, но это не мешает ей плескаться в водичке, грызть морковку, шипеть на киперов и дразнить нас своей великолепной шерстью», — указано в сообщении группы.
Ранее URA.RU писало, что на реке Юрга в Тюменской области спасен молодой лебедь-шипун. Он не смог улететь в теплые края, так как повредил крыло.
Ондатру привезли местные жители.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!