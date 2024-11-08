08 ноября 2024

Лебедь спасен на реке в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Лебедь будет направлен в реабилитационный центр
Лебедь будет направлен в реабилитационный центр Фото:

В Юргинском районе Тюменской области на реке Юрга спасен молодой лебедь-шипун. Он не смог улететь в теплые края, так как повредил крыло. Власти региона сообщили, что птица спасена, а ее лечение и дальнейшим содержанием займутся в реабилитационном центре.

«Молодой лебедь-шипун, повредивший крыло, не смог улететь вместе со своей семьей в теплые края и остался зимовать на реке Юрга в Юргинском районе. Лебедь направлен для дальнейшего содержания в Тюменскую областную общественную организацию „Центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц ‚У Лукоморья‘“, — сообщается в telegram-канале правительства региона.

Все это время местные жители подкармливали птицу. Лебедь поселился на сплавинном острове на реке. Его спасение взял на себя Госохотдепартамент Тюменской области.

Ранее в Тюменской области провели анонимное голосование по вопросу включения лебедя-кликуна в перечень охотничьих ресурсов. Об этом ведомство попросили жители региона. Результаты пока не озвучены.

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В Юргинском районе Тюменской области на реке Юрга спасен молодой лебедь-шипун. Он не смог улететь в теплые края, так как повредил крыло. Власти региона сообщили, что птица спасена, а ее лечение и дальнейшим содержанием займутся в реабилитационном центре. «Молодой лебедь-шипун, повредивший крыло, не смог улететь вместе со своей семьей в теплые края и остался зимовать на реке Юрга в Юргинском районе. Лебедь направлен для дальнейшего содержания в Тюменскую областную общественную организацию „Центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц ‚У Лукоморья‘“, — сообщается в telegram-канале правительства региона. Все это время местные жители подкармливали птицу. Лебедь поселился на сплавинном острове на реке. Его спасение взял на себя Госохотдепартамент Тюменской области. Ранее в Тюменской области провели анонимное голосование по вопросу включения лебедя-кликуна в перечень охотничьих ресурсов. Об этом ведомство попросили жители региона. Результаты пока не озвучены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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