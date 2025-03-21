21 марта 2025

Вице-губернатор Алексеев посоветовал курганцам посетить выставку в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексеев оценил красоту природы на фотовыставке
Алексеев оценил красоту природы на фотовыставке Фото:

В столице России открылась выставка «Nature Photo Camp», на которой представлены фотографии, сделанные в Курганской области. Об этом рассказал вице-губернатор региона Андрей Алексеев.

«Если будете в столице, обязательно найдите время посетить фотовыставку. Она позволяет заново открыть для себя красоту родных мест», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале.

Чиновник уточнил, что выставка будет открыта до 20 апреля в галерее классической фотографии в Москве на Саввинской набережной, 23. Он пояснил, что фотоработы передают красоту и самобытность курганской земли. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В столице России открылась выставка «Nature Photo Camp», на которой представлены фотографии, сделанные в Курганской области. Об этом рассказал вице-губернатор региона Андрей Алексеев. «Если будете в столице, обязательно найдите время посетить фотовыставку. Она позволяет заново открыть для себя красоту родных мест», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале. Чиновник уточнил, что выставка будет открыта до 20 апреля в галерее классической фотографии в Москве на Саввинской набережной, 23. Он пояснил, что фотоработы передают красоту и самобытность курганской земли. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...