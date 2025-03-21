Алексеев оценил красоту природы на фотовыставке
В столице России открылась выставка «Nature Photo Camp», на которой представлены фотографии, сделанные в Курганской области. Об этом рассказал вице-губернатор региона Андрей Алексеев.
«Если будете в столице, обязательно найдите время посетить фотовыставку. Она позволяет заново открыть для себя красоту родных мест», — сообщил Алексеев в своем telegram-канале.
Чиновник уточнил, что выставка будет открыта до 20 апреля в галерее классической фотографии в Москве на Саввинской набережной, 23. Он пояснил, что фотоработы передают красоту и самобытность курганской земли.
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