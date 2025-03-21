Участник спецоперации Алексей Большаков из Курганской области, вернувшись домой, стал детским тренером. Кроме того, его взяли на работу в местную администрацию. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в telegram-канале.
«Алексей Большаков ушел добровольцем осенью 2022 года. После возвращения принял решение продолжить тренерскую деятельность. Учит катайских ребятишек каратэ киокусинкай. У него самого черный пояс, третий дан. Дочь тоже занимается этим видом спорта и уже имеет неплохие достижения. Также Алексей возглавил комитет по физической культуре и спорту Катайского округа», — рассказал о судьбе участника СВО губернатор.
По словам главы региона, Алексей Большаков намерен двигаться дальше и набираться опыта в новой для себя сфере. Поэтому он подал заявку на участие в программе «Сила V Героях». Ее выпускники смогут устроиться на управленческие должности в органах власти, местного самоуправления и подведомственные учреждения, а также на ведущие предприятия региона. Всего от участников спецоперации поступило более 120 заявок на участие в программе.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков активно поддерживает участников СВО, предоставляя им возможности для карьерного роста в гражданской жизни. Ранее он уже назначил командира медвзвода на руководящую должность в медицинском учреждении региона. Также Шумков запустил региональную программу «Сила V Героях», направленную на интеграцию участников спецоперации в ключевые сферы деятельности области.
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