Возвращение электросамокатов и выплаты беременным школьницам: главное за 24 марта в Кургане

В Курганской области не планируют вводить выплаты для беременных школьниц, как это сделано в Орловской области, где школьницам при постановке на учет по беременности выплачивают до 100 тысяч рублей. В пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что такие выплаты не рассматриваются и не планируются. Ранее в области был реализован проект «Маленькая мама», направленный на оказание психологической и юридической помощи несовершеннолетним будущим мамам, но он был завершен в 2023 году. Председатель Курганского родительского комитета Юрий Леонов также выступил против введения подобных выплат в регионе.
Курганский гинеколог также выступила против выплат беременным школьницам, как это сделано в Орловской области. Она считает, что ранние беременности и роды могут привести к травматизации женщин и осложнениям у новорожденных детей. Врач подчеркивает важность контрацепции: «Если уж школьники начали жить половой жизнью, надо научить их правильно предохраняться». По ее мнению, выплаты могут стимулировать ранние беременности, что не является положительным решением.
Резко упал уровень воды в реке Канаш
В Шадринске уровень воды в реке Канаш резко снизился на 50 сантиметров, достигнув отметки в 30 сантиметров. В то же время в реке Исеть уровень воды увеличился всего на один сантиметр, составив 121 сантиметр. Сброс воды с Волковского водохранилища составляет 60 кубометров в секунду. Власти прогнозируют, что весной уровень воды в реке Исеть может достигнуть 140 сантиметров, а максимально — 209 сантиметров.
Притобольный округ остался без главы
Фарит Ахметов, глава Притобольного округа Курганской области, ушел с поста по собственному желанию. Он сам написал заявление об уходе. В настоящее время обязанности главы округа исполняет Валентина Кононыхина, заместитель главы по социальной политике. В приемной отказались комментировать ситуацию по телефону.
Электросамокаты вернутся в апреле
В Кургане во второй половине апреля ожидается возвращение электросамокатов. В этом сезоне в городе будет доступно около 300 электросамокатов. Пока что это ориентировочные даты, и возможны изменения. Информация о изменении цен на аренду пока не доступна. Возвращение электросамокатов связано с улучшением погодных условий и окончанием зимнего периода, когда они обычно снимаются с улиц
Все претенденты на пост главы Кургана допущены к собеседованию
Все девять кандидатов, заявившихся на конкурс по выборам главы Кургана, допущены ко второму этапу. Среди них — врио мэра Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, студент Егор Ситников, экс-силовик Алексей Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Костюков и свердловский политик Владимир Герасименко. Собеседования с кандидатами запланированы на 4 апреля. Финальное голосование в городской думе состоится 9 апреля, когда депутаты выберут нового мэра из числа допущенных кандидатов.
Тюменские и курганские пограничники присоединятся к «Эстафете Победы» в честь 80-летия Победы
Пограничники Тюменской и Курганской областей примут участие в международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проходит по решению Совета командующих пограничными войсками СНГ. В рамках мероприятия пограничники пронесут символ Победы вдоль государственного рубежа России и внешних границ стран СНГ.
27 марта в Называевске Омской области символ Победы будет передан от омских пограничников представителям Курганской и Тюменской областей. Маршрут акции включает несколько населенных пунктов, включая Петухово, Тюмень, Тобольск, Сургут, Нижневартовск, Курган и Куртамыш. Заключительный этап пройдет в селе Целинное 8 апреля, где символ будет передан представителям Челябинской области. В рамках акции запланированы торжественные митинги и праздничные концерты.
Началась подготовка к восстановлению моста через Тобол у деревни Утятское
В Курганской области началась подготовка к работам по восстановлению моста через реку Тобол, соединяющего деревни Утятское Кетовского округа и Нагорское Притобольного округа. Этот мост имеет ключевое значение для обеспечения транспортной доступности нескольких населенных пунктов Кетовского округа. Мост был разрушен весной 2024 года и принадлежит предпринимателю, который использовал его для платных услуг. Работы по восстановлению планируется завершить до конца лета. В настоящее время для жителей организована временная переправа и подвоз школьников к школам.
Ветеран СВО примет участие в праймериз ЕР
Дмитрий Исаев, чиновник правительства Курганской области и участник специальной военной операции (СВО), подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» перед выборами в Курганскую областную думу. Он стал вторым ветераном СВО, вступившим в борьбу за мандат. Исаев родился 12 сентября 1977 года в Караганде (Республика Казахстан) и работает экспертом в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления. Он будет баллотироваться по Притобольному округу №14. Ранее первым ветераном СВО, заявившимся на праймериз ЕР, стал Александр Пылков, доброволец казачьей бригады «Дон» и общественник.
В Кургане открылась выставка «Рожденные вопреки»
В Курганском областном Доме народного творчества с 20 марта открылась выставка «Рожденные вопреки», посвященная проблемам материнства и беременности. Она включает две экспозиции: «Русские Мадонны» Наталии Устиновой, представляющую портреты женщин из Луганской и Донецкой Народных Республик, которые сохранили беременность несмотря на сложные обстоятельства, и проект «Рожденные вопреки» Игоря Палкина, знакомящий с историями людей, чьи матери были перед выбором сохранить жизнь или прервать беременность. Выставка доступна для посещения в арт-кафе по адресу ул. Гоголя, 30. Одними из первых посетителей стали студенты Курганского технологического колледжа.
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