Названа причина смерти телеведущего Константина Цивилева

Mash: телеведущий Константин Цивилев скончался от болезни сердца
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Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет
Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет Фото:

В Москве на 60-м году жизни скончался известный телеведущий Константин Цивиев. По данным telegram-канала Mash, причиной смерти стали осложнения, связанные с многолетними проблемами со здоровьем.

«Около 10 лет назад он перенес острый инфаркт миокарда, а в последнее время страдал атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом», — сообщили в Mash. Цивилев умер в своей квартире в районе Митино. Врачи скорой помощи прибыли на вызов, но спасти его не удалось. О смерти телеведущего сегодня сообщили его друзья.

Константин Цивилев прославился в 1990-х как ведущий программы «Времечко» на ОРТ, работал редактором отдела сатиры и юмора на «Радио 1», а также был автором и ведущим ряда телепроектов, включая «Загадку СБ». Кроме того, он снял около 50 документальных фильмов, оставив заметный след в российском телевидении.

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В Москве на 60-м году жизни скончался известный телеведущий Константин Цивиев. По данным telegram-канала Mash, причиной смерти стали осложнения, связанные с многолетними проблемами со здоровьем. «Около 10 лет назад он перенес острый инфаркт миокарда, а в последнее время страдал атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом», — сообщили в Mash. Цивилев умер в своей квартире в районе Митино. Врачи скорой помощи прибыли на вызов, но спасти его не удалось. О смерти телеведущего сегодня сообщили его друзья. Константин Цивилев прославился в 1990-х как ведущий программы «Времечко» на ОРТ, работал редактором отдела сатиры и юмора на «Радио 1», а также был автором и ведущим ряда телепроектов, включая «Загадку СБ». Кроме того, он снял около 50 документальных фильмов, оставив заметный след в российском телевидении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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