Названа причина смерти телеведущего Константина Цивилева

В Москве на 60-м году жизни скончался известный телеведущий Константин Цивиев. По данным telegram-канала Mash, причиной смерти стали осложнения, связанные с многолетними проблемами со здоровьем.
«Около 10 лет назад он перенес острый инфаркт миокарда, а в последнее время страдал атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом», — сообщили в Mash. Цивилев умер в своей квартире в районе Митино. Врачи скорой помощи прибыли на вызов, но спасти его не удалось. О смерти телеведущего сегодня сообщили его друзья.
Константин Цивилев прославился в 1990-х как ведущий программы «Времечко» на ОРТ, работал редактором отдела сатиры и юмора на «Радио 1», а также был автором и ведущим ряда телепроектов, включая «Загадку СБ». Кроме того, он снял около 50 документальных фильмов, оставив заметный след в российском телевидении.
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