Курганец получил тяжелые травмы на предприятии «Макфа»

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Курганец попал под вагон и получил травмы
Курганец попал под вагон и получил травмы Фото:

В Курганской области начато расследование тяжелого несчастного случая на производственной площадке АО «МАКФА. Об этом сообщает трудовая инспекция региона.

«Работник получил тяжелые травмы во время маневровых работ по перестановке вагонов», — информирует сайт инспекции по Курганской области. По предварительным данным, несчастный случай произошел, когда мужчина оказался зажат между металлической конструкцией и вагоном.

В настоящее время инспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, включая причины происшествия и ответственных за него лиц. Результаты проверки будут опубликованы по ее завершении.

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В Курганской области начато расследование тяжелого несчастного случая на производственной площадке АО «МАКФА. Об этом сообщает трудовая инспекция региона. «Работник получил тяжелые травмы во время маневровых работ по перестановке вагонов», — информирует сайт инспекции по Курганской области. По предварительным данным, несчастный случай произошел, когда мужчина оказался зажат между металлической конструкцией и вагоном. В настоящее время инспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, включая причины происшествия и ответственных за него лиц. Результаты проверки будут опубликованы по ее завершении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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