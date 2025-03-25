Курганец получил тяжелые травмы на предприятии «Макфа»

В Курганской области начато расследование тяжелого несчастного случая на производственной площадке АО «МАКФА. Об этом сообщает трудовая инспекция региона.
«Работник получил тяжелые травмы во время маневровых работ по перестановке вагонов», — информирует сайт инспекции по Курганской области. По предварительным данным, несчастный случай произошел, когда мужчина оказался зажат между металлической конструкцией и вагоном.
В настоящее время инспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, включая причины происшествия и ответственных за него лиц. Результаты проверки будут опубликованы по ее завершении.
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