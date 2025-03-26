В Кургане продается старинный особняк XIX века, где жил зажиточный крестьянин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом крестьянина Пинаева продается в Кургане
Дом крестьянина Пинаева продается в Кургане Фото:

Власти Кургана выставили на аукцион старинную усадьбу, построенную в первой половине XIX века. Земельный участок с особняком, известным как дом крестьянина Пинаева, предлагается за более чем 19 миллионов рублей. Об этом информирует сайт администрации города.

Объектом торгов является объект культурного наследия. «Здание офиса, объект культурного наследия, г. Курган, ул. Советская, 60», — информирует департамент финансов и имущества администрации города. Начальная стоимость объекта и земельного участка составляет 19 577 300 рублей. Объект продают по программе приватизации муниципального имущества.

По данному адресу находится дом зажиточного крестьянина Федора Пинаева. Здание с цокольным этажом площадью 295,1 кв.м. было построено в первой половине XIXвека, сменило несколько владельцев. Его вместе с земельным участком 870 квадратов будут продавать с аукциона 22 апреля.

Для участия необходимо внести сумму задатка в размере 1,955 млн рублей, заявки принимаются до 20 апреля. «Участниками торгов по продаже муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц с доле госкапитала не менее 25%», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане продается двухэтажный кирпичный особняк купца Кропанина. За здание на улице Гоголя просят 45 миллионов.

Старинное здание в Кургане продают за 19,5 миллиона
Старинное здание в Кургане продают за 19,5 миллиона
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Власти Кургана выставили на аукцион старинную усадьбу, построенную в первой половине XIX века. Земельный участок с особняком, известным как дом крестьянина Пинаева, предлагается за более чем 19 миллионов рублей. Об этом информирует сайт администрации города. Объектом торгов является объект культурного наследия. «Здание офиса, объект культурного наследия, г. Курган, ул. Советская, 60», — информирует департамент финансов и имущества администрации города. Начальная стоимость объекта и земельного участка составляет 19 577 300 рублей. Объект продают по программе приватизации муниципального имущества. По данному адресу находится дом зажиточного крестьянина Федора Пинаева. Здание с цокольным этажом площадью 295,1 кв.м. было построено в первой половине XIXвека, сменило несколько владельцев. Его вместе с земельным участком 870 квадратов будут продавать с аукциона 22 апреля. Для участия необходимо внести сумму задатка в размере 1,955 млн рублей, заявки принимаются до 20 апреля. «Участниками торгов по продаже муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц с доле госкапитала не менее 25%», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане продается двухэтажный кирпичный особняк купца Кропанина. За здание на улице Гоголя просят 45 миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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