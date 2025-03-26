Пьяный тюменец перепутал адрес для такси и доехал домой на угнанной машине

В Тюмени осудили мужчину, который угнал машину и врезался в ворота школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес тюменцу приговор
Суд вынес тюменцу приговор Фото:

Тюменец в состоянии алкогольного опьянения перепутал домашний адрес для такси, из-за чего решил угнать чужую машину и доехать на ней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В июле 2024 года в ночное время, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на такси в селе Горьковка Тюменского района и понял, что ошибся адресом. Тогда он решил угнать автомобиль местного жителя», — отмечено в суде.

В машине, к которой подошел тюменец, оказались ключи. Тем самым он угнал авто и поехал в сторону Тюмени. Однако из-за алкоголя в организме не справился с управлением и резался в ворота школы. Пытаясь выйти из ситуации, он застрял между ограждением и бордюром, из-за чего оставил машину и доехал до города на попутках.

В результате на тюменца завели уголовное дело по статье об завладении автомобилем без цели хищения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев.

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Тюменец в состоянии алкогольного опьянения перепутал домашний адрес для такси, из-за чего решил угнать чужую машину и доехать на ней. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В июле 2024 года в ночное время, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал на такси в селе Горьковка Тюменского района и понял, что ошибся адресом. Тогда он решил угнать автомобиль местного жителя», — отмечено в суде. В машине, к которой подошел тюменец, оказались ключи. Тем самым он угнал авто и поехал в сторону Тюмени. Однако из-за алкоголя в организме не справился с управлением и резался в ворота школы. Пытаясь выйти из ситуации, он застрял между ограждением и бордюром, из-за чего оставил машину и доехал до города на попутках. В результате на тюменца завели уголовное дело по статье об завладении автомобилем без цели хищения. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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