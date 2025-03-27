Власти ЯНАО назвали город — лидер по видеонаблюдению в регионе

Городом-лидером по числу камер видеонаблюдения в ЯНАО является Ноябрьск. Об этом 27 марта на полях айти-форума «Цифра.Док» заявил глава регионального департамента информационных технологий и связи (ДИТиС), заместитель губернатора Константин Оболтин.
«Ноябрьск у нас лидер в этом направлении», — заявил Оболтин, выступая на форуме. Подробнее о заявлении зама губернатора рассказал мэр Ноябрьска Алексей Романов:
«Мы стали кратно увеличивать количество камер, сегодня в городе их более 1300», — подчеркнул глава города. По данным мэрии, в прошлом году это число составляло 949.
Глава города, также рассказал, что несмотря на увеличение числа камер, количество людей, которые следят за ними, осталось на уровне пятилетней давности. Кроме того, Романов заявил, что Ноябрьск продолжает укреплять свои позиции в области цифровых технологий и поделился планами по установке в городе умных светофоров.
Ранее URA.RU сообщало, что На Ямале установят сотни новых видеокамер во дворах. Правительство округа рассказало, что работы запланированы и в городах-юбилярах — Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое.
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