Тюменцы начали получать СМС-рассылки со штормовым предупреждением. Скрин

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Рассылку проводит РСЧС
Рассылку проводит РСЧС Фото:

Жителям Тюменской области начали приходить СМС-оповещения об ухудшении погодных условий. Отправителем уведомлений является РСЧС.

«Дождь, мокрый снег, порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха от -2 до +9 градусов. На дорогах гололедица ожидается в Упоровском районе 4 апреля», — написано в оповещении.

Аналогичная информация размещена на портале Гидрометцентра России. Так, специалисты прогнозируют порывы ветра от 15 до 17 метров в секунду и гололедно-изморозевые явления.

Ранее был организован способ оперативного извещения жителей Тюменской области в случае чрезвычайных ситуаций. Он осуществлялся через СМС-оповещения и сообщения СМИ.

Скриншот оповещения
Скриншот оповещения
Фото:

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Жителям Тюменской области начали приходить СМС-оповещения об ухудшении погодных условий. Отправителем уведомлений является РСЧС. «Дождь, мокрый снег, порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха от -2 до +9 градусов. На дорогах гололедица ожидается в Упоровском районе 4 апреля», — написано в оповещении. Аналогичная информация размещена на портале Гидрометцентра России. Так, специалисты прогнозируют порывы ветра от 15 до 17 метров в секунду и гололедно-изморозевые явления. Ранее был организован способ оперативного извещения жителей Тюменской области в случае чрезвычайных ситуаций. Он осуществлялся через СМС-оповещения и сообщения СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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