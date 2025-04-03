Жителям Тюменской области начали приходить СМС-оповещения об ухудшении погодных условий. Отправителем уведомлений является РСЧС.
«Дождь, мокрый снег, порывы ветра до 17 м/с, температура воздуха от -2 до +9 градусов. На дорогах гололедица ожидается в Упоровском районе 4 апреля», — написано в оповещении.
Аналогичная информация размещена на портале Гидрометцентра России. Так, специалисты прогнозируют порывы ветра от 15 до 17 метров в секунду и гололедно-изморозевые явления.
Ранее был организован способ оперативного извещения жителей Тюменской области в случае чрезвычайных ситуаций. Он осуществлялся через СМС-оповещения и сообщения СМИ.
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