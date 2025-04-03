03 апреля 2025

В Шадринске ушла в отставку заместитель председателя райсуда Суханова

© Служба новостей «URA.RU»
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Суханова в 2015 году была назначена заместителем председателя Шадринского районного суда
Суханова в 2015 году была назначена заместителем председателя Шадринского районного суда Фото:

В Шадринске (Курганская область) 3 апреля ушла в отставку заместитель председателя райсуда Анна Суханова. Об этом сообщает пресс-служба Шадринского районного суда.

Суханова начала свою карьеру в юриспруденции в 1998 году и прошла путь от юриста до мирового судьи. В 2015 году она была назначена заместителем председателя Шадринского районного суда. «В период работы за добросовестное отношение к исполнению обязанностей, достигнутые высокие показатели, большой вклад в развитие правосудия, защиту интересов судейского сообщества Анна Геннадьевна поощрена Благодарностью и Почетной грамотой Совета судей Курганской области», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин отправил курганского судью Аверкину на новое место работы. Она будет судьей Арбитражного суда Курганской области.

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В Шадринске (Курганская область) 3 апреля ушла в отставку заместитель председателя райсуда Анна Суханова. Об этом сообщает пресс-служба Шадринского районного суда. Суханова начала свою карьеру в юриспруденции в 1998 году и прошла путь от юриста до мирового судьи. В 2015 году она была назначена заместителем председателя Шадринского районного суда. «В период работы за добросовестное отношение к исполнению обязанностей, достигнутые высокие показатели, большой вклад в развитие правосудия, защиту интересов судейского сообщества Анна Геннадьевна поощрена Благодарностью и Почетной грамотой Совета судей Курганской области», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что Путин отправил курганского судью Аверкину на новое место работы. Она будет судьей Арбитражного суда Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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