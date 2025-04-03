В Шадринске ушла в отставку заместитель председателя райсуда Суханова

В Шадринске (Курганская область) 3 апреля ушла в отставку заместитель председателя райсуда Анна Суханова. Об этом сообщает пресс-служба Шадринского районного суда.
Суханова начала свою карьеру в юриспруденции в 1998 году и прошла путь от юриста до мирового судьи. В 2015 году она была назначена заместителем председателя Шадринского районного суда. «В период работы за добросовестное отношение к исполнению обязанностей, достигнутые высокие показатели, большой вклад в развитие правосудия, защиту интересов судейского сообщества Анна Геннадьевна поощрена Благодарностью и Почетной грамотой Совета судей Курганской области», — пишет ведомство.
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