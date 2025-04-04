Лодки, конфискованные у курганских рыбаков-нарушителей, передали на СВО

Курганские судебные приставы конфисковали лодки у рыбаков, нарушивших закон, и передали их на нужды СВО. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Три резиновые лодки, конфискованные по решению суда в рамках исполнительных производств, были переданы в собственность Министерства обороны РФ. После этого их направили на нужды СВО», — сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.
В службе отметили, что одна из лодок была конфискована у жителя Сафакулевского округа, который заплыл на ней на озеро и тайком извлек пять сетей местного рыбхоза. В сетях оказались более 500 особей карпов и пеляди. На берегу рыбака уже ждал инспектор. По решению суда у мужчины изъяли лодку, весла, сиденья и насос. Маневренные резиновые лодки также были изъяты у жителей Кургана, которые занимались незаконным выловом рыбы.
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