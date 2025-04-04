04 апреля 2025

Лодки, конфискованные у курганских рыбаков-нарушителей, передали на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лодки конфискованы по решению суда
Лодки конфискованы по решению суда Фото:

Курганские судебные приставы конфисковали лодки у рыбаков, нарушивших закон, и передали их на нужды СВО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Три резиновые лодки, конфискованные по решению суда в рамках исполнительных производств, были переданы в собственность Министерства обороны РФ. После этого их направили на нужды СВО», — сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.

В службе отметили, что одна из лодок была конфискована у жителя Сафакулевского округа, который заплыл на ней на озеро и тайком извлек пять сетей местного рыбхоза. В сетях оказались более 500 особей карпов и пеляди. На берегу рыбака уже ждал инспектор. По решению суда у мужчины изъяли лодку, весла, сиденья и насос. Маневренные резиновые лодки также были изъяты у жителей Кургана, которые занимались незаконным выловом рыбы.

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Курганские судебные приставы конфисковали лодки у рыбаков, нарушивших закон, и передали их на нужды СВО. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Три резиновые лодки, конфискованные по решению суда в рамках исполнительных производств, были переданы в собственность Министерства обороны РФ. После этого их направили на нужды СВО», — сообщается на сайте УФССП России по Курганской области. В службе отметили, что одна из лодок была конфискована у жителя Сафакулевского округа, который заплыл на ней на озеро и тайком извлек пять сетей местного рыбхоза. В сетях оказались более 500 особей карпов и пеляди. На берегу рыбака уже ждал инспектор. По решению суда у мужчины изъяли лодку, весла, сиденья и насос. Маневренные резиновые лодки также были изъяты у жителей Кургана, которые занимались незаконным выловом рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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