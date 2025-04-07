Для того чтобы оплачивать поездки в автобусах транспортными картами, жителям Тюмени нужно следить, чтобы баланс на них был в плюсе, а сама карта не находилась в стоп-листе. Положить средства на карту можно шестью способами, и если делать это онлайн, есть свои нюансы. Подробнее — в материале URA.RU.
«Пополнить транспортную карту удаленно можно пятью способами. При этом в данном случае для фактического зачисления средств необходимо через 24 часа после совершения операции произвести запись предоплаченной суммы на терминале кондуктора в салоне автобуса. При прикладывании транспортной карты терминал сразу производит запись денег и выводит квитанцию „Пополнение“, при этом оплата проезда будет произведена одновременно с этим действием», — рассказали URA.RU в «Тюменской транспортной системе».
Помимо пополнения карты наличными через терминалы (их список есть на сайте ТТС), тюменцы могут зачислить деньги онлайн. Способы следующие:
- через "Cистему быстрых платежей" (банк не имеет значения);
- в банкоматах и терминалах Сбербанка;
- в мобильных приложениях GorodPay, "СбербанкOnline", либо ТТС.
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