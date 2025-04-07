Шесть способов пополнить транспортную карту в Тюмени. Список

Тюменцы могут пополнить свои транспортные карты онлайн или наличными
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы суметь оплатить поездку, тюменцам нужно следить за балансом транспортной карты
Чтобы суметь оплатить поездку, тюменцам нужно следить за балансом транспортной карты Фото:

Для того чтобы оплачивать поездки в автобусах транспортными картами, жителям Тюмени нужно следить, чтобы баланс на них был в плюсе, а сама карта не находилась в стоп-листе. Положить средства на карту можно шестью способами, и если делать это онлайн, есть свои нюансы. Подробнее — в материале URA.RU.

«Пополнить транспортную карту удаленно можно пятью способами. При этом в данном случае для фактического зачисления средств необходимо через 24 часа после совершения операции произвести запись предоплаченной суммы на терминале кондуктора в салоне автобуса. При прикладывании транспортной карты терминал сразу производит запись денег и выводит квитанцию „Пополнение“, при этом оплата проезда будет произведена одновременно с этим действием», — рассказали URA.RU в «Тюменской транспортной системе».

Помимо пополнения карты наличными через терминалы (их список есть на сайте ТТС), тюменцы могут зачислить деньги онлайн. Способы следующие: 

  • через "Cистему быстрых платежей" (банк не имеет значения);
  • в банкоматах и терминалах Сбербанка; 
  • в мобильных приложениях GorodPay, "СбербанкOnline", либо ТТС.

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Для того чтобы оплачивать поездки в автобусах транспортными картами, жителям Тюмени нужно следить, чтобы баланс на них был в плюсе, а сама карта не находилась в стоп-листе. Положить средства на карту можно шестью способами, и если делать это онлайн, есть свои нюансы. Подробнее — в материале URA.RU. «Пополнить транспортную карту удаленно можно пятью способами. При этом в данном случае для фактического зачисления средств необходимо через 24 часа после совершения операции произвести запись предоплаченной суммы на терминале кондуктора в салоне автобуса. При прикладывании транспортной карты терминал сразу производит запись денег и выводит квитанцию „Пополнение“, при этом оплата проезда будет произведена одновременно с этим действием», — рассказали URA.RU в «Тюменской транспортной системе». Помимо пополнения карты наличными через терминалы (их список есть на сайте ТТС), тюменцы могут зачислить деньги онлайн. Способы следующие: 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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