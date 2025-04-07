Что известно о компании, которая будет производить вино под Тюменью

Площадь виноградников, которые будут обеспечивать тюменское производство вина, планируется довести в первые пять лет до 15 гектаров. Об этом сообщил директор будущего винзавода «Сибирская лоза» Артем Поршнев. Что известно о бизнесмене, затеявшем амбициозный проект — в материале URA.RU.
Что известно о заводе
Поскольку предприятие еще только готовится к открытию, на данный момент о «Сибирской лозе» нет ни финансовой, ни налоговой информации. По данным СБИС, уставной капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Единоличным собственником компании указан Артем Поршнев. Он же является на данный момент директором.
Кто такой Артем Поршнев
Как предприниматель Артем Поршнев зарегистрирован в Краснообске Новосибирской области. Там же расположена еще одна его компания — «Сиббиогаз». Эта фирма занимается разработкой промышленных процессов и производств в электротехнике, электронике и других областях. Компания существует с 2013 года, и по последним данным является убыточной.
Еще одну компанию в Новосибирске Поршнев организовал в 2016 году. «Азимут» занимается производством инструментов и приборов измерения. Из состава учредителей и с руководящего поста в этой компании Поршнев ушел в 2020 году. «Сибирская лоза» станет третьим предприятием Поршнеева и первым его делом в Тюменской области.
Что будет производить завод
Предполагается, что завод будет производить «тихие» вина. Они, в противоположность игристым, не содержат углекислого газа. На производство вина будет идти виноград с лозы не моложе 15 лет с собственного виноградника. Где он будет расположен, на данный момент неизвестно.
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