07 апреля 2025

В ЯНАО водитель легковушки пострадал при ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1517 ДТП
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1517 ДТП Фото:

В Губкинском (ЯНАО) на проспекте Мира, 1 водитель Lada не справился с управлением и съехал с дороги, въехав в сугроб. В результате аварии он получил травмы, сообщили в Госатоинспекции ЯНАО.

«В районе проспекта Мира,1 в город Губкинский, водитель управляя автомобилем Lada не справился с управлением, допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Lada получил телесные повреждения», — написано в telegram-ведомства.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1517 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 82 получили травмы, включая восьмерых детей.

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В Губкинском (ЯНАО) на проспекте Мира, 1 водитель Lada не справился с управлением и съехал с дороги, въехав в сугроб. В результате аварии он получил травмы, сообщили в Госатоинспекции ЯНАО. «В районе проспекта Мира,1 в город Губкинский, водитель управляя автомобилем Lada не справился с управлением, допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Lada получил телесные повреждения», — написано в telegram-ведомства. С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1517 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 82 получили травмы, включая восьмерых детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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