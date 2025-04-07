В ЯНАО водитель легковушки пострадал при ДТП

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1517 ДТП
В Губкинском (ЯНАО) на проспекте Мира, 1 водитель Lada не справился с управлением и съехал с дороги, въехав в сугроб. В результате аварии он получил травмы, сообщили в Госатоинспекции ЯНАО.
«В районе проспекта Мира,1 в город Губкинский, водитель управляя автомобилем Lada не справился с управлением, допустил съезд с дороги. В результате ДТП водитель автомобиля Lada получил телесные повреждения», — написано в telegram-ведомства.
С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 1517 ДТП. В них погибли пять человек. Еще 82 получили травмы, включая восьмерых детей.
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