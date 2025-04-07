Финал выборов главы Кургана попадет под перенос. Имя нового градоначальника должны назвать 16 апреля, вместо 9 апреля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.
«Изначально заседание депутатов должно было состояться 9 апреля. В этот же день кандидатам должны были сообщить, кто прошел до финала. После у депутатов должно было пройти тайное голосование. Однако по техническим причинам заседание пройдет 16 апреля», — говорят URA.RU источники.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в аппарат Курганской городской думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Это не первый раз, когда выборы главы Кургана переносятся. Самый первый конкурс по выборам, который проходил в декабре 2024 переносили два раза. По итогу имя градоначальника так и не прозвучало. Тогдашняя врио мэра Анастасия Аргышева решила уйти в отставку. После назначение на должность врип мэра Антона Науменко был организован второй конкурс, которые переносили целых четыре раза. По итогу конкурс признали не состоявшимся, так как депутатам было некого выбирать — один из двух участников Дмитрий Жуковский отозвал свою кандидатуру на финальном этапе.
Третий конкурс тоже начался с переноса. Сначала перенесли дату с января на февраль, а вместе с тем и все остальные этапы. Согласно подсчету, перенос финала третьего конкурса станет седьмым.
Сейчас за пост мэра после первого этапа борются: врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Один из кандидатов Егор Ситников свою кандидатуру отозвал.
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