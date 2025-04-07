07 апреля 2025

Под Тюменью погиб преподаватель вуза МВД

В Тюмени будут судить виновника ДТП, в котором погиб преподаватель вуза МВД
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на мокрой дороге на трассе Тюмень - Омск
ДТП произошло на мокрой дороге на трассе Тюмень - Омск Фото:

В ДТП в Ишимском районе Тюменской области погиб преподаватель барнаульского юридического института МВД РФ. Обвинительное заключение против мужчины, спровоцировавшего аварию, передано в суд, сообщает региональная прокуратура.

«Обвиняется 25-летний житель Тюмени. Он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

Известно, что обвиняемый ехал из Ишима в Тюмень, но не справился с управлением на мокрой дороге и столкнулся с машиной на встречной полосе. Свою вину мужчина признал. Дело передано в Ишимский районный суд.

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В ДТП в Ишимском районе Тюменской области погиб преподаватель барнаульского юридического института МВД РФ. Обвинительное заключение против мужчины, спровоцировавшего аварию, передано в суд, сообщает региональная прокуратура. «Обвиняется 25-летний житель Тюмени. Он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении. Известно, что обвиняемый ехал из Ишима в Тюмень, но не справился с управлением на мокрой дороге и столкнулся с машиной на встречной полосе. Свою вину мужчина признал. Дело передано в Ишимский районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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