Под Тюменью погиб преподаватель вуза МВД

В ДТП в Ишимском районе Тюменской области погиб преподаватель барнаульского юридического института МВД РФ. Обвинительное заключение против мужчины, спровоцировавшего аварию, передано в суд, сообщает региональная прокуратура.
«Обвиняется 25-летний житель Тюмени. Он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
Известно, что обвиняемый ехал из Ишима в Тюмень, но не справился с управлением на мокрой дороге и столкнулся с машиной на встречной полосе. Свою вину мужчина признал. Дело передано в Ишимский районный суд.
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